Luis Suarez réagit à l’arrivée de Sergio Aguero à Barcelone et exhorte Lionel Messi à rester ⋆ .

L’Argentin devrait déménager au Camp Nou avec un transfert gratuit cet été (Photo: .)

Luis Suarez a donné son sceau d’approbation à la décision de Barcelone de Sergio Aguero tout en exhortant Lionel Messi – qui est sans contrat cet été – à rester au Camp Nou.

Le buteur du record de Manchester City a choisi de quitter l’Etihad à l’expiration de son contrat, signant avec style avec un brillant doublé contre Everton le dernier jour de la saison de Premier League.

Aguero avait son choix de clubs à rejoindre pour un transfert gratuit et était lié à Chelsea et au Paris Saint-Germain, mais semble se diriger vers Barcelone.

Aguero a terminé sa carrière à Manchester City de manière parfaite (Photo: .)

Pep Guardiola a effectivement confirmé la décision dimanche, déclarant au match du jour de la BBC: “ Peut-être que je révèle un secret. Peut-être est-il sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur – pour Barcelone.

“Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi.”

Signer l’attaquant de 32 ans est un changement de tact intéressant par rapport à Barcelone étant donné qu’ils avaient jugé Suarez – qui n’a qu’un an de plus – dépassé son meilleur niveau et l’ont forcé à quitter le club l’été dernier.

Mais l’Uruguayen n’a clairement aucun ressentiment à propos du transfert d’Aguero au Barca et pense que l’Argentin est toujours un excellent joueur qui profitera au club.

Interrogé sur le déménagement imminent d’Aguero, Suarez a déclaré à El Partidazo de COPE: “ Il y a maintenant un nouveau conseil d’administration, d’autres personnes, et ils recherchent un joueur de qualité.

“ De toute évidence, il a des relations avec Leo, mais vous ne pouvez pas discuter de ce qu’il est un joueur de qualité et de ce qu’il peut donner à Barcelone. Je soutiens totalement la décision.

Aguero et Messi jouent ensemble pour l’Argentine depuis plus d’une décennie (Photo: .)

On ne sait toujours pas si Aguero jouera définitivement aux côtés de Messi la saison prochaine, la légende du Barca n’ayant pas encore signé de prolongation de contrat pour un accord qui expirera à la fin du mois prochain, mais Suarez espère rester au Camp Nou.

La star de l’Atletico Madrid a poursuivi: “ En tant qu’ami et fan, je serais heureux, j’adorerais ça et je lui recommanderais de continuer à Barcelone. M’a-t-il dit s’il restait? Pas encore.’



