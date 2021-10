Luis Suarez révèle que Lionel Messi voulait terminer sa carrière à Barcelone alors que l’homme de l’Atletico Madrid s’ouvre sur une conversation estivale avec la star du PSG

Luis Suarez a parlé ouvertement de sa conversation avec son ancien coéquipier Lionel Messi, révélant que son ami proche était confiant de terminer sa carrière de joueur avec Barcelone.

Tout à coup, la carrière de l’Argentin avec les géants catalans a radicalement changé en peu de temps, en raison des difficultés financières du club, et il a finalement signé pour le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit.

Messi et Suarez sont connus pour être des amis proches ainsi que d’anciens coéquipiers

Suarez a joué avec Messi pendant plus de six saisons et est resté des amis proches en dehors du terrain, avant de rejoindre l’Atletico Madrid en 2020 et d’aider son équipe à remporter la Liga la saison dernière devant ses anciens employeurs.

L’ancien attaquant de Liverpool a révélé que Messi l’avait informé de son intention de rester au Barça jusqu’à sa retraite lors d’une conversation au cours de l’été.

S’adressant à Diairio Sport, Suarez a déclaré: “Il m’a dit” Je terminerai ma carrière à Barcelone, c’est ce que j’ai toujours voulu, le club qui m’a tout donné et les enfants sont heureux “.

« D’une heure à l’autre, tout a changé.

« Leo aime le club, il doit beaucoup à Barcelone, ce qu’on a pu voir avec ses adieux. Il est le meilleur joueur de l’histoire du club.

Messi a marqué son premier but pour le PSG mardi soir

“Il est parti avec l’incertitude de ce qui se serait passé parce que, évidemment, la manière dont cela l’a dérangé, que tout a changé d’une heure à l’autre.”

Messi a eu du mal à faire face à la réalité de quitter son club bien-aimé, ayant rejoint l’académie de La Masia pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du club.

L’international uruguayen a été stupéfait comme le reste d’entre nous lorsque la nouvelle du départ de Messi a été annoncée.

Suarez a ajouté: «En tant qu’ami, je devais agir, le soutenir, afin qu’il ne soit pas abattu ou abattu. J’ai été très surpris car tout était arrangé pour qu’il reste.

