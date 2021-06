Luis Suárez s’attend à des débuts “compliqués” contre une Argentine puissante

16/06/2021 à 01h54 CEST

. / Montevideo

L’attaquant de l’équipe nationale uruguayenne Luis Suarez a assuré ce mardi que le premier match que jouera La Celeste pour la Copa América contre l’Argentine ce sera “compliqué” comme à chaque fois qu’ils se font face. “Nous devons essayer qu’ils ne créent pas beaucoup de situations, car ils sont très puissants dessus”, a déclaré le footballeur de l’Atlético de Madrid lors d’une conférence de presse virtuelle facilitée par la chaîne de l’Association uruguayenne de football AUF.TV. De plus, Suárez a déclaré qu’il serait important de profiter des faiblesses de son rival et des situations que l’Uruguay doit pouvoir marquer Emiliano Martínez, un gardien qui s’est démarqué pour le bon moment qu’il traverse en Premier League. .

D’autre part, l’attaquant a déclaré que l’équipe bleu ciel n’était pas satisfaite des performances affichées lors des deux derniers matchs des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022 contre le Paraguay et le Venezuela, qui ont terminé 0-0. “Nous sommes dans un devoir envers nous-mêmes, car nous savons que nous pouvons donner plus”, a souligné le footballeur qui disputera sa quatrième Copa América au Brésil. Sur ce, Suárez a souligné qu’il est conscient de son âge et a prévenu que ce sera son dernier tournoi continental car il arriverait “beaucoup plus vieux” au suivant et il n’a pas l’intention d’occuper une position dans laquelle il ne serait pas aider l’équipe. “Il y a des joueurs qui viennent avec beaucoup d’enthousiasme, avec une grande faim de vouloir réussir en équipe nationale et leur laisser une place serait le plus approprié”, a-t-il conclu.

Ce mardi, l’équipe uruguayenne s’est entraînée la veille du déplacement au Brésil, où tentera d’obtenir son 16e titre continental. “Nous partons avec l’idée de faire un bon verre”, a conclu Suárez. Les membres de la délégation seront soumis à un test PCR ce mercredi, puis l’équipe fera un entraînement matinal et enfin ils se rendront à l’aéroport international de Carrasco, à la périphérie de Montevideo, pour embarquer sur le vol à destination de Brasilia.

En Coupe de l’America, L’Uruguay fera ses débuts contre l’Argentine le vendredi 18 juin au stade Mané Garrincha de Brasilia. Ses autres rivaux dans le groupe B sont le Paraguay, le Chili et la Bolivie.