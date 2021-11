Luis Suarez souhaite avoir pu jouer avec un seul homme à Liverpool

Crédit photo doit lire PAUL ELLIS/. via .

S’adressant à l’UEFA, Luis Suarez a réfléchi à son séjour à Liverpool avant son retour à Anfield en Ligue des champions cette semaine.

Malgré le fait que Suarez n’ait pas réussi à remporter un succès majeur à Anfield, l’Uruguayen restera sans aucun doute l’un des plus grands attaquants des Reds.

Suarez a presque à lui seul porté Liverpool à un titre de champion en 2013/14, mais un cruel coup du sort vers la fin de la saison a vu les Reds terminer deuxième.

L’homme de l’Atletico Madrid a joué avec de grands joueurs pendant son séjour à Liverpool, notamment Steven Gerrard et Raheem Sterling, mais il y a un joueur avec lequel il regrette de ne pas avoir pu s’associer – Fernando Torres.

Qu’est-ce qui a été dit?

Suarez parlait de son séjour à Liverpool.

« Malgré le départ de Fernando Torres à ce moment-là, et même si cela aurait été incroyable de jouer avec lui, partager un vestiaire avec des joueurs comme [Steven] Gerrard, Martin Škrtel, Danny Agger, Pepe Reina et Jamie Carragher – des légendes du club qui ont réalisé de grandes choses – était incroyable pour moi », a déclaré Suarez.

Imaginer

Suarez a rejoint le groupe le jour même où Torres a quitté Anfield, mais pouvez-vous imaginer à quoi aurait ressemblé ce couple ?

N’oubliez pas, cela a failli arriver, Suarez n’a pas été signé comme remplaçant immédiat de Torres – c’était censé être la signature de 35 millions de livres sterling d’Andy Carroll, et nous savons tous comment cela s’est passé.

Bien sûr, Torres était sur le déclin à cette époque, il a passé une période torride à Chelsea et ses six derniers mois à Liverpool ont été ternes, mais peut-être que s’il jouait aux côtés de Suarez, il aurait pu ajuster son jeu et maintenir son confiance.

À leur apogée, Torres et Suarez étaient sans doute les meilleurs attaquants du monde, mais malheureusement, nous n’avons jamais pu les voir jouer ensemble pour Liverpool.

