Luis Suárez, un “ tueur ” décisif en Liga

18/05/2021 à 11h30 CEST

L’Uruguayen fait partie de ces footballeurs qui se présenter au moment où l’équipe a le plus besoin de vous. Il l’a encore montré dimanche dernier, marquant contre Osasuna au moment le plus crucial de la saison.

Cet objectif signifie une ligue pour l’Atlético. À deux minutes de la fin du match et après avoir commencé à perdre, Luis Suárez a marqué le deuxième but, donnant ainsi la victoire aux rojiblancos.

Malgré le fait que Luis Suárez n’était pas sur sa meilleure séquence, il est réapparu au moment précis. Et, en cas de victoire samedi prochain contre Valladolid, ça vaudrait la peine de gagner la compétition de la ligue. Au dernier jour de la Liga, l’Atlético dépend toujours de lui-même pour remporter le trophée tant convoité.

20 buts avec l’Atlético

Un objectif avec lequel, Luis Suárez atteint 20 buts cette saison. Et qu’au-delà du sens qu’il acquiert pour l’équipe, cela ne vaut pas moins pour l’attaquant. Il empochera 1 million d’euros. C’est la prime qui figurait dans son contrat pour avoir marqué deux douzaines de buts lors de sa première saison à l’Atlético. Il a déjà réalisé le même montant en marquant les 15 buts cette saison. Cependant, l’Uruguayen est le plus décisif de la Liga. Sur les 20 buts, 10 ont fait la différence pour l’équipe.

L’attaquant rojiblanco Il n’avait plus marqué avec l’équipe depuis le 21 mars contre Alavés. Depuis, il n’avait plus marqué depuis cinq matchs. Il convient de noter qu’il a subi une blessure musculaire et était un remplaçant contre Athletic.