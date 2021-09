Luis Urías rejoint le pouvoir de Castilla, Durazo et Villanueva

Luis Urias Est devenu le pièce joueur de baseball mexicain né au Mexique avec au moins 20 coups de circuit dans une saison de ligue majeure.

Si Luis Urías devait démontrer quelque chose en MLB, c’est qu’il pouvait frapper à ce niveau et le Mexicain a répondu à la confiance que lui accordaient les Milwuakee Brewers au début de la saison 2021 de la Major League Baseball en échangeant le Vénézuélien Orlando Arcia à Atlanta. Braves et donner l’arrêt-court mexicain en principe et il a répondu non seulement avec sa défense qui n’a jamais été mise en doute et offensivement au point de coups sûrs extra-base, notamment home runs, le célèbre et populaire Wicho est devenu le pièce joueur de baseball mexicain né au Mexique avec au moins 20 coups de circuit dans une saison du Big Show, pour rejoindre ni plus ni moins que la puissance des coups de circuit de ses compatriotes Vinicio Castilla, Erubiel Durazo et Christian Villanueva, les quatre autres Mexicains nés au Mexique avec au moins 20 coups de circuit ou plus dans une campagne de la Gran Carpa, selon MLB Mexico :

Avec son coup de circuit ce soir, Luis Urías rejoint Vinicio Castilla, Erubiel Durazo et Christian Villanueva.#YoAmoElBeis #MexicanPower pic.twitter.com/yq4Lx42x1D – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 11 septembre 2021

Voici ce que Luis Urías avait à dire concernant son 20e circuit lors de la saison 2021 de la MLB :

