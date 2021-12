Luis Urueta franchit une étape historique en remportant le titre de Manager de l’année

Le timonier du Géants du Cibao et colombien, Luis Urueta, a été décerné comme Manager de l’année en LIDOM dans le cadre du tournoi 2021-22, qui a également remporté le prix de la récolte 2020-21.

Urueta y los Gigantes del Cibao obtuvieron el primer lugar de la tabla de clasificación de LIDOM con marca de 23 victorias y 17 derrotas en el torneo 2021-22, mismos que en 2020-21 jugaron para marca de 16 victorias y 14 derrotas para también ocupar le premier endroit. Au cours des deux années, Luis Urueta a terminé en tant que manager de l’année dans la ligue.

Luis Urueta rejoint Winston Llenas, qui remportera le titre de Manager de l’année lors des tournois 1981-82, 1982-83 et 1983-84 ; Nelson Norman en 1991-92 et 1992-93, Félix Fermín en 2000-01 et 2001-02 et Arturo De Freites en 2006-07 et 2007-08, comme les seuls à remporter le prix lors de tournois consécutifs.

Le Colombien l’a réalisé les deux années avec Gigantes del Cibao, tandis que Fermín et Llenas avec Águilas Cibaeñas, Norman avec Estrellas Orientales, De Freites étant le seul à l’avoir réalisé avec différentes équipes, telles que Gigantes del Cibao et Estrellas Orientales, respectivement.

Le prix LIDOM Manager de l’année est décerné chaque année depuis la campagne 1980-81, Felipe Alou et Leones del Escogido étant le premier à le remporter.

Liste des lauréats LIDOM Manager of the Year consécutifs Winston Llenas (1981-82, 1982-83, 1983-84) Nelson Norman (1991-92, 1992-93) Félix Fermin (2000-01,2001-02) Arturo De Freites (2006-07, 2007-08) Luis Urueta (2020-21,2021-22) # ElFildeo @ ElFildeo – Carlos Moreta (@ CarlosMoreta01) 21 décembre 2021