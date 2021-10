Luisangel Acuña Jr. a été l’arrêt-court de l’année dans sa catégorie

la perspective Luisangel Acuña Jr. a récemment terminé sa marche dans la saison 2021 du Ligues mineures de MLB et en raison de sa performance, il a été nommé le Champ court du Année de sa catégorie, rappelant que le jeune vénézuélien a joué lors de ce parcours la Low Class A avec l’équipe Down East Wood, filiale de la Rangers du Texas.

Le Vénézuélien de 19 ans Luisangel Acuña Jr. a commencé sa première saison dans les ligues mineures aux États-Unis en 2021, jouant en classe basse A avec l’équipe de Down East Wood, terminant la campagne en septembre dernier avec un total de 111 matchs joués. dans sa première expérience dans ce pays, laissant des chiffres vraiment frappants qui l’ont amené à être choisi l’arrêt-court de l’année dans la Ligue de l’Est, sans aucun doute une grande distinction pour être sa première expérience dans ce pays.

Tout au long de l’année, nous avons pu voir Acuña Jr. avec de très bonnes performances défensives, montrant une qualité défensive à l’arrêt-court, c’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il remporte ce prix, rappelant que la défense l’a complété par un travail avec le bois vraiment brillant, montrant pourquoi il est l’un des meilleurs espoirs des Rangers.

#MiLB | Le Vénézuélien Luisangel Acuña a élu l’arrêt-court de l’année dans la Ligue Est, Low-A. Acuña a laissé une moyenne de 266, un OPS de 749, 12 HR, 74 CI, avec le neuvième des #Rangers – José Gregorio Pinto (@negropinto) 9 octobre 2021

Et ta défense ?

« El Abusadorcito », a joué un total de 42 matchs à l’arrêt-court avec son équipe dans les ligues mineures, avec 98 passes décisives, 22 doubles éliminations et seulement sept erreurs pour un pourcentage de mise en service de .957, des chiffres brillants qui l’ont conduit à être le meilleur arrêt-court de sa classe. De plus, cette distinction continue de montrer que le Venezuela est un grand représentant des joueurs de cette position dans la MLB.

Offensive

Les chiffres de Luisangel Acuña étaient vraiment attrayants, très intéressants et positifs pour sa première année dans les ligues mineures aux États-Unis, car dans ces 111 matchs, il a pris 413 au bâton, lui donnant 110 coups sûrs (presque un coup par match), 12 homers, 74 points produits, 77 points marqués, 44 interceptions et une ligne offensive avec AVG de .266, .345 d’OBP, .404 de SLG et un OPS de .749, des chiffres qui étaient vitaux pour le Down East Wood termineront le régulier ronde avec une fiche de 72-48 à la première place de la division centrale de la catégorie Classe A Low.

Séries éliminatoires

Alors qu’en séries éliminatoires, il n’a joué que cinq matchs, donnant trois coups sûrs en 20 présences au bâton, n’a pas conduit de points et a reçu deux buts sur balles avec son équipe qui ne pouvaient pas être transcendés dans ce cas.

Il est bon de noter que Luisangel Acuña, signé en 2018 avec le Rangers pour 425 000 $ et la seule expérience dans les ligues mineures était la Ligue d’été dominicaine en 2019, mais au niveau de la classe A, il a laissé des figures extrêmement attrayantes et qui enlèvent et dans quelques années peuvent être dans les ligues majeures avec son frère Ronald, qui appartient e les Braves d’Atlanta et a un contrat de 100 millions de dollars.