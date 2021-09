Luisangel Acuña Jr. est entré dans l’histoire avec ses 40 vols en ligue mineure

Luisangel Acuña Jr., frère de Ronald, voltigeur vénézuélien des Braves d’Atlanta, ce 2021 dispute sa première saison dans les Ligues mineures de MLB, même où il est entré dans l’histoire avec la filiale Classe A basse du Rangers du Texas en atteignant les 40 bases volées.

le vénézuélien Luisangel Acuña Jr. Le joueur de 19 ans a commencé sa première saison dans les ligues mineures aux États-Unis en 2021, jouant dans la classe A basse avec l’équipe de Down East Wood, ayant pour ce mois de septembre un total de 101 matchs joués lors de sa première expérience dans ce pays, laissant des chiffres intéressants qui sont maintenant dans les livres d’histoire des joueurs du Venezuela.

Cette semaine, Acuña Jr. a atteint 40 bases volées au cours de la saison 2021 de la Ligue mineure, étant le 40e joueur du Venezuela à réaliser ce nombre d’escroqueries dans une campagne de ce niveau, rejoignant une liste qui n’est dirigée par rien de plus et nul autre que Luis Aparicio, qui l’a fait en 1955 et aujourd’hui pour sa brillante carrière dans MLB a une plaque dans le Hall of Fame.

De plus, “Acuñita” a imité ce que son frère Ronald a fait en 2017 avant de monter dans les ligues majeures, volant 44 bases entre les catégories Classe A (Fort) et Triple A, devenant ainsi la première paire de frères vénézuéliens à atteindre le moins a. saison de 40 tapis volés dans les ligues mineures.

D’un autre côté, un Vénézuélien n’a pas atteint ce nombre de vols dans les ligues mineures depuis 2018, lorsque Luis Rengifo, le joueur utilitaire des Angels, a rejoint ce club.

Le légendaire César Tovar était le plus grand voleur parmi les Vénézuéliens au niveau de la Ligue mineure, escroquant 88 bases en 1961. De plus, José Peraza et le Marabino Ángel Bravo sont les seuls joueurs du Venezuela à avoir remporté au moins deux championnats avec plus de soixante volés. socles

Luisangel Acuña Jr. a 11 matchs à venir pour obtenir huit vols supplémentaires pour rejoindre la liste des quatorze Vénézuéliens qui ont récolté au moins 50 plaquettes volées dans les ligues mineures du MLB.

Le Vénézuélien a ajouté au fait qu’il a un style de frappeur très similaire à celui de son frère Ronald, également des fermes, il commence à montrer de la vitesse sur les sentiers, ce qui pourrait sans aucun doute le catapulter à Las Mayores dans quelques années.

Le vol de base est quelque chose qui est dans les gènes de ces gars de La Sabana, car Ronald Acuña Jr., en raison de ses qualités offensives et athlétiques, vise très bientôt le 40/40 dans les ligues majeures.

Il est bon de noter que Luisangel Acuña, signé en 2018 avec le Rangers pour 425 000 $ et la seule expérience de la Ligue mineure était la Ligue d’été dominicaine en 2019, mais au niveau de la classe A, elle laisse des chiffres extrêmement attrayants.

Luisangel Acuña Jr., a une ligne offensive de .271 / .347 / .752, avec 102 coups sûrs, 10 circuits, 68 points produits, 70 points marqués et un total de 42 interceptions, des chiffres assez prudents et bons pour être sa première saison dans les ligues. Mineurs des États-Unis.

Avec quelques informations d’El Emergente.