Luisito Comunica a été arrêté au Venezuela pour être entré dans une “zone dangereuse” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Luisito Comunica a été arrêté au Venezuela et c’est lui-même qui a expliqué ce qui s’est passé dans le pays d’Amérique du Sud dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où il compte plus de 37 millions de followers.

“Je me suis mis en danger et les autorités ont agi pour prendre soin de moi, me garder en sécurité et je suis entièrement responsable d’être allé à l’endroit où j’étais détenu et c’était de ma faute si je n’avais pas suffisamment enquêté.”

Le youtubeur a expliqué s’être rendu dans une zone de “risques” et de “mystères”, appelée Cota 905, où il a été interpellé. Selon les médias, c’est un endroit où l’armée et la police affrontent à plusieurs reprises les gangs du crime organisé.

Dans le contexte où l’influenceur a acheté une maison dans le pays sud-américain, il a mentionné que sans polémique, il expliquerait ce qui lui est arrivé.

« Mon arrestation était due au fait que je me mettais en danger. Les autorités ont peut-être agi pour diverses raisons, mais l’une d’entre elles était de prendre soin de moi ».

L’influenceur a expliqué qu’il avait été détenu pendant environ quatre heures. Il a dit qu’il n’avait jamais craint pour son intégrité ou sa liberté.

« J’ai été détenu pendant une période moyenne. Cela devait être un total de trois, quatre heures. Pas grand chose à dire : je ne savais pas si j’allais avoir ma liberté ».

La perquisition a eu lieu dans la ville de Caracas. Ensuite, c’est lorsque l’influenceur a précisé qu’il l’avait appelé pour se rendre dans la zone inaccessible.

« J’ai trouvé ça intéressant pour une vidéo. Ce que je ne savais pas, c’est que cette zone est actuellement gardée par les militaires. Il a l’intervention des autorités. (…) Je ne savais pas et ne savais pas qu’on ne peut pas entrer, encore moins avec un appareil photo. Là, on se rend compte de la puissance d’une caméra et qu’elle peut paralyser ».

Lors d’une vidéo de 21 minutes, le youtuber a expliqué qu’il était entré dans une zone militarisée dans laquelle se trouvent même des véhicules des forces armées vénézuéliennes gardant les environs de La Cota.

Il a expliqué qu’il a enregistré à partir de l’une des principales avenues; plus tard, il serait arrêté par une moto et par une douzaine d’hommes en uniforme.

Selon le célèbre, l’un d’eux, le plus haut gradé, l’a reconnu et donc l’incident n’est pas passé au plus grand.