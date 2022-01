Luisito Comunica a joué dans la nouvelle couverture de Playboy Africa – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Rares sont les personnalités viriles qui ont été prises en compte pour figurer dans l’une des couvertures du magazine Playboy à l’international, un succès qui a également été obtenu par Luisito Comunica.

L’influenceuse mexicaine, l’une des plus vues au monde, celle qui compte le plus grand nombre d’abonnés et bien sûr, l’une des plus riches du pays, a été convoquée par l’équipe de la publication du lapin dans un autre continent.

A travers ses réseaux sociaux, le youtuber a annoncé qu’il sera le visage principal du prochain numéro du magazine pour hommes en Afrique. Les photographies sont également extrêmement pertinentes dans l’histoire de la publication.

Il s’agit de la première couverture dans laquelle son protagoniste tenait une cigarette de marijuana à la main, puisque l’influenceur n’apparaissait pas explicitement en train de fumer de l’herbe.

Luisito Comunica s’est imposé comme un vlogger ambulant grâce aux sujets qu’il aborde et aux quartiers qu’il parcourt

De plus, on pouvait le voir avec une tenue blanche et kaki, ses cheveux ondulés caractéristiques, une barbe parfaitement dessinée, et accompagné du mannequin Jaqueline Mosa.

Au fur et à mesure que les pages avançaient, il porte diverses tenues, mais une avec des bottes et un pantalon en cuir foncé, avec un chapeau de cowboy rouge, se démarque; en plus de celui dans lequel, vêtu d’une veste de motard en cuir, il est monté sur une moto.

Les photographies étaient sous la responsabilité de la talentueuse Nailah Barcelona, ​​avec la direction de Mico Marz, et le concours de San Muse et April Diaz. Dans le maquillage était Mohammad Al Jadid, tandis que sa styliste était Zayra Rayo, et la responsable de la garde-robe Emily Álvarez.

Couverture Playboy. Comme c’est inattendu, mais comme c’est cool. Depuis que je suis enfant, je le consomme et je n’aurais jamais imaginé être ici. Très peu d’hommes ont fait la couverture de Playboy ; Parmi ceux qui se démarquent figurent Hugh Hefner, Donald Trump, Bad Bunny et maintenant Luisillo. Ci-dessus, c’est la première couverture dans laquelle quelqu’un laisse fumer de l’herbe. Et encore plus fou, c’est Playboy Africa. Tous très fous », a écrit l’influenceur mexicain sur ses réseaux sociaux.

Il y a plus d’un an, Luisito Comunica a voyagé en terres africaines, où ils auraient pu connaître son travail. Parmi les vidéos qu’il a réalisées pour sa chaîne officielle, ses expériences en Tanzanie, au Kenya et au Soudan du Sud se sont démarquées.

Il a séjourné dans un célèbre hôtel de girafe dans le plus grand marché de pirates de la région, a fait un safari, a marché sur Kiberia et a passé une journée complète avec la tribu Hadzabes.

« Ne me demandez pas comment c’est arrivé, et je ne sais pas. J’ai rencontré des personnes qui ont aimé le travail que j’ai fait en Afrique depuis l’année dernière, j’ai documenté plusieurs choses pertinentes, elles étaient intéressées par le point de vue d’une personne connue d’un autre continent sur les questions culturelles en Afrique », a déclaré l’influenceur à travers vos stories Instagram .

Les félicitations des amis et amis du milieu n’ont pas attendu. Parmi les commentaires les plus pertinents figurent ceux de Juca, Berth, Alex Tienda, Poncho de Nigris, Sebastián Rulli, Ixpanea, Uzielito Mix, Mario Bautista, Juanpa Zurita, entre autres.

En couverture de Playboy, d’autres hommes d’une grande importance politique, économique ou artistique sont apparus, comme Bruno Mars, Donald Trump, Gene Simmons, Burt Reynolds ou Seth Rogen ; cependant, ils l’ont fait accompagnés d’une ou plusieurs célébrités et mannequins.

En couverture du magazine bunny, seuls deux hommes se sont retrouvés seuls : Hugh Hefner, le créateur du concept Playboy, en plus de Bad Bunny, le chanteur et ragman de reggaeton de 27 ans né à Porto Rico.