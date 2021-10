Luisito Comunica ouvre un restaurant de hamburgers – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le youtubeur Luisito Comunica a inauguré une chaîne de restaurants de hamburgers au Mexique, au Pérou et en Colombie.

Rappelons que Luis Arturo Villar Sudek, reconnu comme Luisito Comunica, possède trois autres établissements, la cuisine japonaise et la cevicheria.

Lui, également influenceur, a partagé avec ses followers l’inauguration d’un nouveau commerce, cette fois de fast food.

« Fastfu Burgers » est le nom de son nouveau restaurant, dont il a dévoilé quelques détails sur son compte Instagram.

« Les meilleurs hamburgers du monde sont arrivés », a-t-il écrit pour commencer par la description d’une photographie qu’il a publiée sur le réseau social.

« Cela me remplit de bonheur de vous présenter ce nouveau restaurant dans lequel nous travaillons depuis des mois ! @fasfu.burgers », a-t-il ajouté en bas de l’image, dans laquelle il tient un tendre enchilado de burger au poulet.

Il a assuré que la nourriture de sa nouvelle entreprise est de haute qualité, il a également exprimé son enthousiasme à partager avec ses fans, qu’il n’aura pas seulement une succursale au Mexique.

« Nos hamburgers, frites, sandwichs et desserts sont à un autre niveau. Ils vont les aimer ! », a-t-il assuré.

« Et le plus excitant, c’est que nous avons déjà des succursales au Mexique, au Pérou et en Colombie. Ne demandez que Rappi, des liens dans mes stories et @fasfu.burgers », a ajouté le youtuber.