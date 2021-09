Luisito Comunica présume qu’il a acheté une maison au Venezuela – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’influenceur mexicain Luisito Comunica s’est montré très heureux sur les réseaux sociaux lorsqu’il a annoncé la nouvelle qu’il avait fait une belle acquisition, qui consistait en l’achat d’un appartement dans une région proche de la mer, au Venezuela, un pays dont il a été dit en amour.

À travers ses réseaux sociaux, Luisito Comunica a partagé quelques photos de sa nouvelle maison et de la vue incroyable qu’elle offre, puisque l’appartement se trouve à une rue de la mer, dans la région de Lechería au Venezuela, qu’il aimait beaucoup lorsqu’il venait de visiter. .

Pero por si no fuera poco, Luisito se mostró muy feliz y sorprendido por la forma en que se le entregó el departamento, así como el costo por el cual adquirió el inmueble, ya que le costó tan solo 20 mil dólares, es decir, 400 mille pesos.

Selon Luisito Comunica, l’appartement lui a été livré entièrement meublé, depuis les meubles du salon, la literie, la cuisine, la salle de bain, et même les couverts, les verres, les couverts et tout le nécessaire pour pouvoir l’habiter sans faire un gros investissement .

Dans une vidéo d’environ 15 minutes, qu’il a téléchargée sur sa chaîne YouTube, Luisito Comunica a montré comment sa nouvelle résidence lui a été livrée, qu’il a commentée qu’il envisageait de louer 300 dollars par mois (six mille pesos).

Au cours de la visite de sa nouvelle maison, Luisito a montré tous les aspects de sa maison et a déclaré qu’il avait soudainement entendu des bruits provenant de ce qui serait le toit, ce qui implique qu’il a acheté l’appartement le plus élevé de l’immeuble, alors il attend que les bruits vous entendez des oiseaux et non des rats.

Cependant, il convient de noter que Luisito a déclaré qu’en tant qu’étranger, il était difficile de faire des achats immobiliers ou tout type d’investissement au Venezuela, mais que grâce à sa petite amie Arianny Tenorio, originaire de ce pays, les procédures étaient beaucoup plus simples. .

A noter que l’influenceur, qui compte plus de 37 millions d’abonnés sur YouTube, s’est montré intéressé par des investissements dans divers domaines, comme son entreprise de vêtements, sa ligne téléphonique, sa marque de tequila et ses deux restaurants.