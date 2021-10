Luiz Felipe Scolari n’est plus entraîneur de la Guilde

11/10/2021 à 15h35 CEST

.

L’Union de Porto Alegre a annoncé lundi le limogeage de l’entraîneur Luiz Felipe Scolairei après la défaite subie lors de leur visite à Santos par 1-0, un résultat qui laisse le ‘Tricolor Gaúcho’ avec 23 points dans la zone de relégation, occupant la dix-neuvième position du classement.

La décision est intervenue après une réunion au cours de laquelle la séparation de ‘Felipao‘, avec ses assistants Carlos Pracidelli, Paulo Turra et le préparateur physique Anselmo Sbragia, comme l’a rapporté le club dans un communiqué.

« Le club apprécie l’engagement et le respect du coach et de son équipe avec l’institution pendant la période de travail. En même temps, Luiz Felipe Il a fait part de sa gratitude à la Guilde : « Je continuerai à être un syndicaliste, comme je l’ai toujours été et le serai toujours », indique le document.

Le champion avec le Brésil de la Coupe du monde 2002 et de la Coupe des Confédérations 2013 est arrivé au club de Rio Grande do Sul en juillet dernier, et a fait ses débuts avec une défaite contre Palmeiras en tant que visiteur, 2-0, dans un match appartenant à la 10e journée du Brasileirao.

Au total, il y a eu 23 matches entre la Serie A, la Gaúcha Football Federation Cup, la Coupe du Brésil et la Coupe d’Amérique du Sud – elle a été éliminée des deux dernières par Flamengo et Liga de Quito, respectivement – avec un bilan de 10 victoires, 10 défaites et 3 matchs nuls.

C’était la quatrième étape de Scolari à la tête du Gremio, un groupe dans lequel il a disputé 385 matches dirigés et avec lequel il a remporté une Copa Libertadores (1995), une Recopa Sudamericana (1996), trois championnats de Gaucho (1987, 1995 et 1996) une Coupe du Brésil (1994) et un championnat du Brésil (1996).

A 72 ans Scolari Il a été directeur technique d’autres équipes brésiliennes telles que Palmeiras, Cruzeiro, Goiás, Juventude et de clubs étrangers tels que Chelsea (Angleterre), Al-Ahli (Arabie saoudite), Júbilo Iwata (Japon), Bunyodkor (Ouzbékiztan), ainsi que ceux sélectionnés au Portugal et au Koweït.