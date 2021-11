Luján retenu avant Delgado à Villa Mercedes

OU PROMOTIONS

Avant 4000 âmes qui remplissaient le Palais des Sports José María Gatica à Villa Mercedes, San Luis, l’hôte Micaela « La Princesita » Luján (10-1-1, 3 KO), a conservé le titre mondial IBF des super poids mouche pour la première fois après facilement battant la combative panaméenne Nataly « The Warrior » Delgado (8-4-1, 3 KO) dans les chiffres. Le procès pourrait être diffusé sur l’écran de TyC Sports, dans le cadre d’une nouvelle production internationale d’OR Promotions.

La gagnante (51 300) a montré toutes ses ressources techniques pour dominer tour après tour un courageux Delgado (51 900), qui ne pouvait pas faire grand-chose contre la croix de droite et les crochets pointus de la main gauche dans la zone du foie que Luján lui a donné, répétant la formule maintes et maintes fois planté à mi-distance, empêchant la femme des Caraïbes de se frotter et de décharger des éclats d’obus dans le court.

Après le carton, la liste restreinte des jurés composée de Fernando Caruncho, Enrique Ferrero et Jorge González, a accepté de donner à la jeune femme de seulement 22 ans un score de 99-91, retenant ainsi le diadème qu’elle a conquis en février du courant, quand elle a réussi à gagner aux points à Débora Gómez à Santa Fe.

Dans le match semi-fond, convenu de six tours, le Chaco de Quitilipi et ancien membre de la franchise Argentina Condors, Juan « Chespi » Rizo Patron (77.800 / 10-3-0, 9 KO), a éliminé le Mendoza de San Rafael, Nelson « El Zurdito » Rosalez (77 000 / 5-6-0, 4 KO), qui est tombé dans ce tour pour l’ensemble du compte.

De même, après six tours, le retour sur le ring de l’ancien champion du monde poids plume FIB, le Jujuy Brenda « La Pumita » Carabajal (56.500 / 17-5-1, 9 KO), a été réussi, qui a largement dépassé dans les cartons. à l’expérimentée Santiago de Rosario, Lilian « La Turquita » Silva (57 400 / 4-11-1).

Cartes : Hector Alvarez 59-55, Enrique Ferrero 60-54 et Jorge Alberto Gonzalez Jozac 60-54.

Après quatre chapitres, le local Jesús « El Bombardero » Amitrano (66.500 / 3-3-1, 3 KO), a techniquement condamné le Cordouan de Río Cuarto, Juan Manuel « El Príncipe » Vallejos (66.000 / 1-3-0) ) , qui a embrassé la toile deux fois dans la seconde et une dans la troisième.

Ouvrant la journée en quatre segments, Sergio Daniel Rosalez de Santiago (52.000 / 2-0-0, 1 KO), a battu Axel Medina Lucero (52.100 / 0-1-0) par KO technique, qui a subi un décompte de protection et par la suite un tomber dans le virage déterminant.

(Photos: Ramón Le Caire / OU Promotions)