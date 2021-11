Luka Doncic blessé lors de la victoire des Mavs contre les Nuggets

victoire de Les francs-tireurs de Dallas en vue de pépites de Denver par 111-101 qui s’est terminé par la peur pour la paroisse locale. Luka doncic il a plié la cheville à 44 secondes de la fin du duel et il est prévu que dans les prochaines heures des tests seront effectués pour connaître l’étendue de sa maladie et il manquera ou non un duel.

Sinon, les choses s’arrangent pour les Mavs. Sixième victoire en sept matchs à domicile, hier avec un grand Kristaps Porzingis qui a terminé avec 29 points et 11 rebonds. Doncic a récolté 23 points et 11 passes décisives, Tim Hardaway Jr. est passé à 19 points et Jalen Brunson à 17 sur le banc. Les 35 points, 16 rebonds et 6 passes de Nikola Jokic n’ont pas suffi aux Nuggets.

Ce @ swish41 s’estompe, Halleluka ! pic.twitter.com/WvkImKbifz – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 16 novembre 2021