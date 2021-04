Luka Doncic a réalisé un atterrissage fantastique en NBA après son passage dans la section basket du Real Madrid. Le Slovène a gagné sur la voie rapide considération d’étoile et il a tous les bulletins de vote pour être proclamé recrue de l’année.

Le joueur est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il poste quotidiennement. Le dernier d’entre eux est devenu viral en quelques heures et c’est que, involontairement, Doncic est devenu un bon ambassadeur pour l’Espagne et l’opérateur ferroviaire Renfe.

«J’ai entendu dire que le Texas est sur le point de commencer la construction d’un train à grande vitesse. J’ai pris les trains Renfe en Espagne et je peux vous dire qu’ils sont super. Sûr, rapide, ponctuel et relaxant pour les grands garçons », a écrit l’ex-madrilène.

En moins d’une heure, le tweet accumule déjà des milliers de retweets et une infinité de réponses où les utilisateurs ont vu Doncic l’ambassadeur idéal de l’Espagne aux États-Unis. Voici quelques-unes des réactions les plus drôles: du «promosió» dans le plus pur style Broncano à l’ironie des utilisateurs d’Estrémadure pour le service de l’opérateur ferroviaire dans leur communauté autonome.

Que cet enfant a mis une statue à Madrid maintenant – karim pistema (@karimpistema) 16 avril 2019

Là-bas, la promotion de l’industrie espagnole – a.bravo ⚜️⚜️⚜️ (@alex_bravo_) 16 avril 2019

Obtenez-en un pour demain que Llull ne peut pas jouer va – @diegontar (@ Kapasado1) 16 avril 2019

Comme vous pouvez le voir, vous ne l’avez pas attrapé en Estrémadure – Fran Brioa Recio (@FranBrioa_) 16 avril 2019

Là, faire des relations publiques, mieux que Juan Carlos I. Nous vous préférons. – Mule (@ AbreCesar23) 16 avril 2019

Parlez-leur de l’eau du robinet à Madrid, Luka. Laissez-les devenir fous. – One Hand Up (@ kloppisthenewj1) 16 avril 2019

Vous pourriez être l’ambassadeur d’Espagne.

Qu’en penses-tu? Big Luka ❤ – Aynoba García Zambra (@AynobaZ) 16 avril 2019

C’est que vous faites même la promotion de notre Españita, super 🥳🥳 – José (@ jose95miguel) 16 avril 2019

