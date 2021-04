Luka Doncic charge dur contre le play-in: “Nous avons joué 72 matchs pour entrer en séries éliminatoires et ensuite vous pouvez perdre 2 et vous êtes éliminé”

Défaite de Mavericks de Dallas contre les 76ers de Philadelphie après quoi Luka doncic est sorti pour critiquer durement le système de «play in» mis en place par la NBA par lequel le septième classé en saison régulière pourrait être exclu des éliminatoires. On se souvient qu’avec ce système les septième et huitième se jouent contre le neuvième et le dixième pour entrer en séries éliminatoires. Doncic, leader de l’équipe actuellement septième avec un certain avantage sur la surface théorique en dehors des playoffs, a regretté ce nouveau système:

“Je ne comprends pas l’idée du play-in. Nous jouons 72 matchs pour entrer dans les éliminatoires et ensuite vous pouvez perdre deux matchs de suite et vous êtes éliminé. Je ne vois pas l’intérêt de cela . Notre objectif en ce moment est d’être sixième. C’est notre objectif. Même essayer d’obtenir un meilleur résultat (pour le moment, ils sont à 2 matchs des Blazers, l’équipe qui marque la vraie frontière avec les éliminatoires) “.