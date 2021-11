Luka Doncic détruit les Celtics avec un brillant « Game Winner »

Luka doncic a de nouveau brillé dans un match de NBA. Le joueur slovène a réalisé ce matin l’une de ses meilleures performances depuis le début de la saison régulière 2021/22, donnant la victoire à son Les francs-tireurs de Dallas face à Celtics de Boston avec un impressionnant ‘Game Winner’ au cor : 104-107.

Le panier gagnant est venu après une performance de Doncic lui-même de 33 points, neuf rebonds et cinq passes décisives, tirant 57,1% en tirs sur le terrain (12-21 TC) et 50% en triples (5-10 T3), qu’ils ont également servi. être le MVP du match.

Luka avec le #TissotBuzzerBeater. – NBA (@NBA) 7 novembre 2021

Au-delà du Game Winner et de la performance de Luka Doncic, c’est presque plus positif pour les Mavs et leurs fans le retour avec de si bons sentiments de Kristaps Porzingis. Le joueur letton, qui est toujours aux prises avec des problèmes musculaires, a joué près de 28 minutes de jeu atteignant 21 points et sept rebonds.

De la part de certains Celtics sans Jaylen Brown (Dennis Schröder l’a remplacé dans le cinq de départ avec une prestation de 20 points et six passes décisives), il faut surtout souligner le grand jeu de Jayson Tatum. Malgré la défaite, le All Star a réalisé 32 points et 11 rebonds avec 12-19 aux tirs sur le terrain (63,2% TC) et 6-8 en triple (75% T3). Sa meilleure rencontre à un début de saison plus qu’irrégulier.

Sur un nuage

Avec cette victoire, les Dallas Mavericks se classent 3e de la Conférence Ouest avec une fiche de 6-3, juste derrière les Golden State Warriors et les Utah Jazz (tous deux 7-1). Il semble que, par jeu, le bilan même des Texans soit trompeur. Ils ont du mal à rentrer dans le rythme de la compétition, et jusqu’à présent ils dépendaient plus des performances individuelles que d’un jeu collectif.