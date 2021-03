Luka Doncic devient la propriété d’un ref ennuyé (vidéo)

Luka Doncic est objectivement l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il n’est pas seulement la star de la franchise des Dallas Mavericks – c’est quelqu’un que la ligue espère construire pendant très longtemps.

Cela dit, il a quelques défauts.

Lors de la confrontation de samedi soir entre les Mavericks et les Denver Nuggets, la nouvelle habitude extrêmement ennuyeuse de Doncic l’a finalement rattrapé.

Cet échange désormais viral entre lui et l’arbitre Bill Kennedy parle de lui-même:

Bill Kennedy en a assez de la plainte notoire de Luka pic.twitter.com/tfrOgmgbYT – Rob Perez (@WorldWideWob) 14 mars 2021

Doncic a développé la réputation d’être un plaignant notoirement pleurnichard. De toute évidence, toutes les étoiles gémissent dans une certaine mesure, mais la mesure dans laquelle il le fait et son odeur ont vraiment commencé à devenir grinçantes.

Il est maintenant arrivé au point où même les fonctionnaires en ont assez. Il sera intéressant de voir comment cela finira par avoir un impact sur Doncic et sa communication avec les arbitres à l’avenir.

Après un début de saison lent en partie dû à l’entrée de Doncic dans l’année extrêmement grasse, les choses se sont retournées pour les Mavericks. Ils ont remporté 9 de leurs 11 dernières sorties avant le week-end des étoiles et Doncic a récolté en moyenne 31,7 points sur 52% de tirs sur le terrain, 7,6 rebonds et 8,0 passes décisives par match. Plus important encore, le tir à trois points absolument terrible de Doncic s’est amélioré pendant cette période – passant à 46,5%.

Actuellement, les Mavericks ont 20-17 ans et sont huitièmes de la Conférence Ouest.

