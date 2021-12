Luka Doncic envoie des autographes, des jouets et du butin à 200 enfants de l’hôpital slovène

Luka Doncic peut-être un Dallas Maverick, mais il n’a clairement jamais oublié d’où il vient – ​​parce qu’il vient d’envoyer un tas de cadeaux aux enfants d’un hôpital de sa ville natale slovène.

TMZ Sports a appris … le NBA All-Star vient de diriger une livraison spéciale à l’hôpital pour enfants du centre médical universitaire de Ljubljana – surprenant près de 200 enfants avec toutes sortes de cadeaux pour égayer leurs vacances.

La cargaison était remplie de jouets – comme des LEGOS et des maisons de poupées – ainsi que des écouteurs, des vêtements de sport Jordan et des cartes-cadeaux.

On nous dit que Luka a également envoyé à chaque enfant une photo dédicacée et une note douce de la star de la NBA … en plus, il a enregistré un message vidéo que tout le monde a pu regarder depuis son lit d’hôpital.

« Ces enfants traversent tellement de choses », a déclaré Luka dans un communiqué. « J’espère juste que cela leur donnera un peu de bonheur en ces temps difficiles. »

« J’espère qu’ils se sentiront mieux bientôt, afin qu’ils puissent recommencer à faire ce qu’ils aiment. Je pense à eux et je souhaite aux enfants et à leurs familles une bonne année 2022. »

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Doncic renoue avec ses racines slovènes… en 2020, il a lancé un programme avec des athlètes slovènes Jaka Bijol et Robert Kristan pour aider le système de santé du pays pendant la pandémie.

Le joueur de 22 ans a également fait un don à la ville de Dallas pendant la pandémie – offrant 100 paires de Jordans aux travailleurs de la santé du Southwestern Medical Center de l’UT.

Doncic s’est également associé à Marc Cubain, Dwight Powell et la Fondation Mavs pour faire un don de 500 000 $ au même centre médical et à l’hôpital Parkland.

Accessoires pour toute la générosité, Luka.