Luka Doncic est de retour : les Mavericks retrouvent leur étoile

Le retour tant attendu de Luka doncic avec Les francs-tireurs de Dallas semble être sur le point de se produire. Après avoir été absent du tribunal pendant près d’un mois (il s’est blessé à la cheville le 13 décembre, et alors qu’il était sur le point de revenir, il est entré dans les protocoles COVID-19[feminine22 décembre), le joueur slovène devrait rejouer ce matin avec la franchise texane.

C’est ce qu’a avancé le journaliste d’ESPN Tim MacMahon. Apparemment, les Mavs sont optimistes quant au fait que Doncic lui-même, comme Tim Hardaway Jr et Maxi Kleber quitteront les protocoles COVID-19 ce même dimanche pour jouer le match contre Oklahoma City Thunder (il peut être suivi à partir de 01h00, péninsulaire temps).

Luka Doncic a raté 14 des 35 matchs disputés par les Dallas Mavericks cette saison. Ou ce qui est le même, il a joué 21 de ces 35. Dans ces matchs, la star de la franchise a en moyenne 25,6 points, 8,0 rebonds et 8,5 passes décisives, en deçà de ses meilleurs chiffres enregistrés en NBA.

Les Mavs sont optimistes quant au fait que Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. et Maxi Kleber effaceront les protocoles de santé et de sécurité et rejoindront l’équipe à Oklahoma City, selon des sources à ESPN. Mavs est allé 5-5 sans Doncic, qui était sorti avec une cheville douloureuse, puis COVID-19. @TheSteinLine d’abord sur Doncic.

