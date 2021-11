Luka Doncic et Domantas Sabonis, record historique des statistiques NBA

Si, il y a 30 ans, on avait dit à quelqu’un que deux joueurs européens battraient des records incroyables en Statistiques NBA et étant des stars consolidées de la ligue, beaucoup auraient peut-être jeté la main à la tête. L’homogénéisation physique progressive des joueurs, la mondialisation et l’amélioration permanente du basket-ball européen, sans renoncer à ses caractéristiques en termes d’intelligence de jeu, ont fait que la présence et la pertinence des européens n’ont fait qu’augmenter et entre eux deux se distinguent : Luka Doncic et Domantas Sabonis. Tous deux inscrivent leur nom en lettres d’or dans la compétition et ont réalisé un exploit spectaculaire hier matin, atteignant des records statistiques mémorables.

Luka Doncic, le roi des premiers triples doubles

Depuis qu’il a fait ses débuts avec le Real Madrid, il était clair qu’il était quelqu’un de spécial. Sa capacité à jouer à tous les postes et un talent rarement vu dans l’histoire, le font briller numériquement en NBA comme personne ne pouvait l’imaginer. Le Slovène a déjà signé 38 triples doubles et vient d’avoir 23 ans. Pour voir quelque chose de similaire, il faut remonter à Oscar Robertson, qui a obtenu exactement les mêmes jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge. Nous parlons de l’un des aspects qui dénote une plus grande domination du jeu, qui montre la capacité de Doncic à être important dans toutes les facettes et son potentiel à continuer de croître.

Luka Doncic a égalé Oscar Robertson pour le plus grand nombre de triples doubles avant d’avoir 23 ans avec 38 triples doubles. Luka aura 23 ans en février prochain. pic.twitter.com/TifriAuhrf – StatMuse (@statmuse) 30 novembre 2021

Domantas Sabonis, dans le sillage des meilleurs centres de l’histoire

Il a mérité de ne pas être reconnu comme le fils d’Arvydas, et comme il continue ainsi, il sera considéré comme le père de Domantas. La capacité du Lituanien à maîtriser la peinture sans avoir un physique particulièrement spectaculaire est un symptôme de la façon dont il a réuni le meilleur du basket européen et américain, tous deux présents dans sa formation de joueur. Il a réalisé un triple-double avec 25 rebonds, étant le seul à faire quelque chose comme ça depuis Shaquille O’Neal et Hakeem Olajuwon. Sa vision du jeu lui a permis de le signer avec des passes décisives, alors que ses deux coéquipiers de ce club l’ont fait avec des blocs. Juste incroyable.

Domantas Sabonis a rejoint Shaq et Hakeem en tant que seuls joueurs avec un triple-double de 25 rebonds depuis l’ère des trois points (1980). 16 points

25 CER

10 AST Il est le seul à le faire avec plus de 10 passes décisives. pic.twitter.com/sILzxrNr9A – StatMuse (@statmuse) 30 novembre 2021