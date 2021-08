Luka Doncic et les 207 millions : “Je n’ai toujours rien acheté…”

D’abord, les Mavericks ont officialisé la grande nouvelle de cette fenêtre estivale pour la franchise : Luka Doncic a accepté une prolongation de son contrat de rookie pour le super-maximum : cinq ans, 207 millions de dollars. La plus grosse prolongation jamais signée par un joueur encore sur son contrat de recrue. Et un accord par lequel Doncic se retrouvera la saison prochaine avec le salaire qui lui correspond (10,1 millions de dollars) et débutera dès la saison 2022-23 pour remplir ce nouveau contrat, pour lequel il percevra, comme prévu en ce moment pour le salaire casquette, 35,7, 38,6, 41,4, 44,3 et 47,1 millions de dollars pour chacune des cinq nouvelles saisons, jusqu’à l’été 2027. Il aura alors 28 ans. Ce dernier inclut une option de joueur, donc Doncic pourrait devenir libre à l’été 2026 s’il renonce à ces derniers 47,1 millions de dollars.

Puis vint la signature officielle et enfin une conférence de presse tenue en Slovénie (à huit heures du matin à Dallas, où l’actualité était vraiment grande) dans laquelle les Mavs ont donné la continuité de Doncic, peu importe à quel point il était chanté, gamme de moment capital pour la franchise. Il y avait Bill Duffy, l’agent de Doncic, le propriétaire des Mavs Mark Cuban, le nouvel entraîneur, Jason Kidd, Doncic lui-même… et Dirk Nowitzki et Michael Finley, qui s’étaient également rendus en Slovénie pour terminer l’opération, étaient là Doncic. Après un final de saison très tumultueux, avec des changements dans les bureaux et le banc et des rumeurs d’une mauvaise ambiance dans la franchise et le vestiaire, Ne pas assurer la continuité à long terme du phénomène slovène aurait été un coup fatal pour quelques non-conformistes à la recherche de moyens de passer de la classe moyenne à la noblesse de la Conférence Ouest.

Lors de la conférence de presse, les esprits étaient à travers le toit. Mark Cuban a assuré qu’ils voulaient donner à Doncic “une carrière au Temple de la renommée, égale à celle de Dirk Nowitzki ou mieux”, que croyait fermement qu’ils avaient amélioré l’équipement dans cette fenêtre de marché et il a également fait référence à la fête de la veille, lorsqu’ils ont célébré le renouvellement définitif de l’accord : “Manger et vin, vin, vin… c’était incroyable… nous avons passé un bon moment.” Kidd a laissé ce message à sa nouvelle star : “Profitez… et mettons-nous au travail.” Et Duffy a félicité son client : « Je suis dans ce métier depuis 35 ans. Oui Je pense qu’il est le meilleur joueur du monde. Et en tant que personne, il est encore meilleur ».

Enfin, Doncic a expliqué ses sentiments après s’être engagé sur le long terme auprès de l’équipe dans laquelle il a disputé ses trois premières saisons en NBA : « Il y a beaucoup de choses. Mais la première chose est ce que je ressens à Dallas. C’est comme ma deuxième maison, c’est vraiment spécial. Je remercie les Mavs de m’avoir offert ça… Je n’avais jamais imaginé quelque chose comme ça. Je rêvais seulement de jouer en NBA, pas de signer une extension comme ça”.

Sur ces 207 millions de dollars garantis, une blague était permise : « C’est beaucoup d’argent. Mais Je n’ai pas arrêté d’y penser. Je n’ai encore rien acheté au détriment de l’extension”. Doncic a également précisé qu’il n’avait jamais douté de l’opportunité de signer l’extension ou non et n’appréciait pas l’arrivée de nouveaux joueurs mais le travail qu’ils ont à faire pour la nouvelle saison : « Je sais que nous avons fait de bons mouvements, mais l’essentiel est que nous ayons de la chimie. C’est ce dont nous avons besoin à Dallas”. L’un des joueurs que les Mavs veulent ajouter est Goran Dragic, le meneur vétéran slovène avec lequel Doncic a remporté l’Eurobasket 2017 : “Je ne peux rien dire, je ne veux pas que la NBA m’inflige une amende”, a déclaré l’ancien Real. joueur madrilène. Dragic a été échangé aux Raptors de Toronto en provenance du Heat de Miami, dans l’échange par Kyle Lowry, et essaie maintenant de se désengager de la franchise canadienne pour signer avec les Mavs.

Pour clôturer une journée heureuse dans son pays natal, il a assuré qu’il voulait continuer à jouer pour la Slovénie et Cuban a clairement indiqué que les Mavs ne l’empêcheraient pas en règle générale (“Je veux que Luka continue à rendre les gens de ce pays heureux “). Le propriétaire a également laissé la porte ouverte à son équipe pour jouer un match amical en Slovénie (« Nous adorerions, mais nous sommes encore dans la phase de dialogue initial »).