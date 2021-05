Luka Doncic et ses Mavs de corail commencent bien contre les Clippers

Monumental. Si vous vous souvenez de la série de l’année dernière, des bâtons, des coups, des trucs, beaucoup de physicalité et aussi un bon jeu viennent à l’esprit. C’est le même match nul dans le même scénario, le premier tour de l’Ouest, et la température est montée lorsque les Mavs se sont mis au travail en équipe et sauvaient des situations très défavorables. Eh bien, il y a un jeu. Au contraire, il y a plus de jeux. Dans le premier, le courage des Texans est bon, à tel point qu’ils prennent le facteur champ pour Dallas oui ou oui. Ils ouvrent avec 0-1. Il est maintenant temps de déplacer Tyronn Lue, qui était déjà en 2020 d’une seconde et maintenant il voit les fantômes du passé. Son équipe était grotesque dans les moments chauds, soutenue par Kawhi Leonard en première mi-temps et jetée aux chiens par le même joueur alors qu’il lui restait peu de physique. Peu d’idées et beaucoup de l’autre côté, avec des Mavericks qui montrent qu’ils ont gagné en équipe et qu’ils vont avec le couteau entre les dents.

L’horrible finale des Clippers l’a condamné devant son public et présente plusieurs fronts sur lesquels travailler. Parce qu’il n’y avait pas que Doncic, il y a plusieurs adversaires qui se sont touchés l’oreille. Dallas sort très renforcé de ce premier enjeu et pas seulement pour avoir remporté la victoire.

Si on spécifie tout dans un joueur, c’est évidemment Luka Doncic. Le Slovène a donné une clinique déjà en première mi-temps, va se reposer plus de vingt ans, puis il a valu deux triples presque d’affilée pour se concentrer sur une autre des facettes qui lui est demandée: canaliser le jeu, diriger le jeu. flux au bon port. Il a été aidé par un Brunson amélioré, avec un pas en avant, et la forme exceptionnelle de Hardaway en attaque. Finney-Smith, positif des deux côtés. Le Slovène a terminé avec 31 + 10 + 11, un autre triple-double pour son compte, et tenant le poids pendant la plupart des minutes sur le terrain pour que ses coéquipiers finissent. Le travail choral, opposé au désastre que vit les Clippers en cette 2021 qui commence à prendre une teinte de bulle floridienne.