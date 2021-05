Luka Doncic, le joueur le plus rapide avec 5000 points

Luka Doncic a écrit un nouveau chapitre de l’histoire de la NBA ce matin. Le meneur a marqué 24 points dans la victoire retentissante de Dallas Mavericks contre Cleveland Cavaliers (110-90) Oui est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 5000 points. Il n’a eu besoin que de 194 matchs. C’est aussi, le quatrième plus jeune à atteindre ce chiffre à 22 ans et 67 jours. Devant, trois géants comme LeBron James (21 ans et 22 jours), Kevin Durant (21 et 133) et Carmelo Anthony (21 et 292).

Le Slovène a ajouté 8 rebonds, mais seulement 1 passe décisive: C’est son minimum de la saison et le laisse aux portes de 1 500 pass panier. C’est aussi un vol sur les 150 (aujourd’hui, zéro). Une somme et toujours vorace pour un joueur qui n’a cessé de faire tomber les barrières à chaque pas qu’il a franchi dans la Ligue nord-américaine et qui a surmonté, d’un simple battement, tous les doutes que son atterrissage dans le meilleur basket de la planète a soulevé .

Et les Mavericks l’ont apprécié. Beaucoup de. Beaucoup. En un bond, en trois saisons, ils sont passés du tank au combat, bien sûr par parcours, pour être dans des séries éliminatoires proches, mais sans égalité, malgré la certification du titre de division. Les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Lakers sont à l’affût de cette course folle pour échapper au jeu. Avec la victoire de ce matin, ils assurent une journée de plus la 5ème position de la Conférence Ouest avec six matchs pour clôturer la phase régulière la plus étrange et la plus difficile de ces dernières années.

«Je pense que c’est quelque chose qui en vaut toujours la peine. Montrez que vous êtes l’une des meilleures équipes », a déclaré Rick Carlisle du titre de division. L’entraîneur de Dallas est devenu le 15e entraîneur avec le plus de victoires (833) dans l’histoire de la NBA en battant Cotton Fitzsimmons.

Le match contre les Cavaliers n’a pas eu beaucoup d’histoire. C’était un domaine absolu des Texans. Du début à la fin, la différence entre les deux équipes est devenue évidente. Et par exemple, un bouton: le premier quart-temps s’est terminé 33-19 pour les Mavs, qui ont caressé la différence de 30 à la mi-temps (62-37) contre le cinquième pire bilan de la NBA et sans Kristaps Porzingis. Le Letton a raté son cinquième match consécutif, le huitième des neuf derniers à cause de son genou droit. Maxi Kleber n’a pas non plus joué, ajoutant sa troisième absence en raison d’une douleur au talon d’Achille.