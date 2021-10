Luka Doncic mène la troisième victoire consécutive de Mavs

Victoire de Les francs-tireurs de Dallas en vue de San Antonio Spurs après une belle remontée en seconde période (104-99). L’équipe texane a ainsi obtenu sa troisième victoire consécutive emmenée une nouvelle fois par Luka doncic, qui a terminé le duel avec 25 points et 5 passes décisives. Jalen Brunson a contribué 19 unités sur le banc et Finney-Smith est parti jusqu’à 14. Kristaps Porzingis n’a pas joué en raison de problèmes physiques. Chez les Spurs, le meilleur était Dejounte Murray avec 23 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

Luka rentre dans son sac à dos – Fin 4Q sur League Pass : https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/SFxTlCgBOc – NBA (@NBA) 29 octobre 2021