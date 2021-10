Luka Doncic mène les Mavs dans le derby du Texas contre les Rockets

Derby texan entre Les francs-tireurs de Dallas et Houston Rockets avec la victoire des Mavs par 1116-106 dans un duel dans lequel le meilleur était Luka doncic avec 26 points (10 sur 25 dans les buts sur le terrain), 14 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et un bloc. Tim Hardaway Jr. et Reggie Bullock avaient 16 points par tête. Boban Marjanovic est parti jusqu’à 11. Mal Kristaps Porzingis : 9 points (2 sur 10 depuis le field goal) et 3 rebonds. Sur les Rockets, Christian Wood a terminé avec 16 points et 17 rebonds. Le repêchage n° 2 Jalen Green n’a pas connu sa meilleure journée de tir : 10 points, 4 sur 16 sur le terrain et 2 sur 9 aux triples.

LUKA DONCIC 26 points

14 rebonds

7 passes décisives Et ce dimanche jouer dans les #NBASundays pic.twitter.com/R44akFC0K2 – NBA Espagne (@NBAspain) 27 octobre 2021