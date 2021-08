Luka Doncic met la France à l’épreuve

in

05/08/21 à 8h40 CEST

La délégation slovène de basket-ball masculin, emmenée par un décisif Luka Doncic, rencontre la France en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’actuel champion d’Europe est l’une des sensations de la table, où ils ont déjà battu des équipes puissantes comme l’Argentine ou l’Espagne en phase de groupes, et cherche un trou dans la grande finale qui assure une médaille.

Slovènes, qui ont accepté de se battre pour les médailles lors de leur première participation olympique, ils veulent aussi surprendre face à la France, qui est un bloc particulièrement solide et atteste jusqu’à présent une participation impeccable, Oui rencontrer les États-Unis qui ont battu l’Australie (97-78) dans l’autre demi-finale.

L’arme principale de l’équipe slovène est Luka Doncic, qui a ajouté 20 points supplémentaires, 11 passes décisives et 8 rebonds en quarts de finale. Le gardien des Dallas Mavericks a mis l’équipe sur le dos et son autorité a été un point important pour expliquer le bon travail de l’équipe dans ces Jeux Olympiques : en moyenne 26,2 points, 8 passes décisives et 10 rebonds.

La France, pas si préférée

L’affiche du champion d’Europe et les bons sentiments tout au long du tournoi font de la Slovénie un bloc capable de battre la France, une équipe avec de grands noms, solide en défense et avec beaucoup d’expérience dans les phases finales des tournois. Le match est surtout égal, même si, selon les pronostics, les Slovènes sont légèrement favoris pour accompagner les Etats-Unis en finale.

Les Français, qui ils ont chuté au quatrième tour du dernier Eurobasket et n’ont pas atteint la finale de la Coupe du monde malgré avoir laissé les États-Unis sur la route en quarts de finale, affronte la lutte pour les médailles mené par Rudy Gobert et Evan Fournier, qui sont les deux joueurs les plus incisifs du board de Vincent Collet.