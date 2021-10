Luka Doncic : « Nous devons apprendre de ces mauvais moments »

Il n’a joué que six matchs de saison régulière de la NBA 2021/22, et il ne fera probablement pas une pire performance. Les francs-tireurs de Dallas que celui offert ce matin contre les Denver Nuggets. La franchise texane s’est inclinée face à l’équipe de l’actuel MVP, Nikola Jokic, par un gros résultat de 75-106 (une différence de 31 points).

Bien que cette dernière défaite ne change rien au fait que les Mavs continuent avec un bilan positif (3-2), aucun des membres de l’effectif mené par Jason gamin a réussi à montrer son visage. Même pas Luka doncic, star de Dallas.

11 PTS | 16 CER | 8 AST | 25 MINUTES Juste une autre nuit au bureau pour le MVP. pic.twitter.com/ilf0RfgpM5 – Denver Nuggets (@nuggets) 30 octobre 2021

Il est vrai que le joueur slovène ne connaît pas son meilleur début de saison loin de là, mais contre les Nuggets il a vu l’une de ses versions les plus mauvaises et les plus sobres. Dans ses dernières déclarations, Doncic est clair sur la voie à suivre.

« Nous devons en tirer des leçons », a déclaré Luka Doncic. « Des défaites aussi dures qu’hier soir n’ont qu’un chemin à parcourir. »

Jason Kidd, sur la veine Doncic

Les propos du « head coach » sur le jeu ont également suivi le même cours que ceux de son joueur. « Peu importe comment vous le regardez. Quand vous avez des jeux comme celui-ci, c’est juste une mauvaise chose », a déclaré Kidd. « Nous aurions dû être meilleurs. Nous savons déjà ce que nous ne pouvons plus faire. » Les Dallas Mavericks joueront leurs prochains matchs contre les Sacramento Kings, les Miami Heat, les San Antonio Spurs et les Boston Celtics.