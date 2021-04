Luka Doncic, premier but des éliminatoires des Dallas Mavericks 2021

Cela a coûté, mais un engrenage très complet est déjà observé dans ces Mavericks de Dallas. La direction de l’équipe texane a fait un effort notable pour continuer à fournir à l’équipe des armes talentueuses et compétitives, consciente que Luka doncic et leur gène gagnant n’allait pas tolérer la stagnation. Rompre avec des pièces fondamentales de l’une des meilleures équipes offensives de l’histoire afin d’acquérir un packaging et une cohérence défensive, a causé certains problèmes au début, mais ces derniers mois tout se déroule comme le rêvait le Slovène. Doncic continue de briller, fait jouer ses coéquipiers et dote les Mavs d’un pouvoir qui les amène à présenter un bilan de 11-2 en mars. Tout sans Kristaps Porzingis.

Quand dans une compétition aussi exigeante et difficile que la NBA, cinq victoires consécutives sont enchaînées et une est capable de gagner consécutivement avec récurrence, il est évident qu’il y a du bois d’une équipe en herbe à des choses importantes. Doncic a mis du temps à tomber au premier tour des séries éliminatoires l’année dernière, donc son désir est de monter dans la Conférence Ouest pour s’assurer qu’il ne joue pas le play-in encombrant et qu’il ait un match plus abordable. La dérive négative des Lakers risque de fausser le classement en fin d’année, mais les Texans sont déjà 2 matchs derrière les Portland Trail Blazers et 2,5 derrière les Los Angeles, étant la réalisation à la fois d’un objectif passionnant pour eux.

L’objectif plausible des Dallas Mavericks est de terminer dans le top 5 de la Conférence Ouest.

S’ils continuent dans cette dynamique, il ne serait pas déraisonnable pour eux de continuer à grimper des positions et de devenir des candidats clairs pour quelque chose de plus. L’expérience accumulée l’an dernier lors des séries éliminatoires et l’incorporation présumée de Porzingis à l’équipe une fois rétabli, peuvent doter Mavericks de Dallas une puissance très intéressante à l’approche des séries éliminatoires. Luka doncic C’est un joueur impérial qui, dès qu’il a l’air bien entouré et continue de gagner en confiance, pourrait surprendre n’importe qui. Affronter une équipe inexpérimentée comme les Phoenix Suns ou un autre de son niveau, comme les Trail Blazers, au premier tour semble très attrayant pour le Slovène et ses acolytes.