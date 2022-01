Luka Doncic prend le chemin de la victoire à son retour sur les pistes

Il a fallu attendre longtemps pour revoir Luka Doncic, surtout dans un Dallas qui avait une fiche de 5-5 lors de son absence de dix matchs, mais le moment est venu. Petite déception d’avoir été un match terne et dans lequel ils continuent de montrer des lacunes en équipe, grande joie de voir qu’ils continuent de dominer à un rythme serein et qu’une victoire nécessaire pour l’avenir s’ajoute. Même le bilan des Texans est équilibré, désormais à 18-18. Les Mavericks ont quitté Oklahoma City avec une victoire de 86-95 contre le Thunder dans ce qui devrait être un nouveau tournant dans leur saison alors que la star principale revenait de son premier effondrement de la NBA..

« C’était difficile parce que la dernière fois que j’ai joué un cinq contre cinq, c’était il y a environ quatre semaines. Sentiment étrange, mais très heureux d’être de retour. C’était étrange de lancer, je ne savais pas si le ballon allait entrer ou non. il y a eu un coup surtout que je pensais entrer dedans et c’était un ‘air-ball’. Bien sûr, ma poitrine m’a brûlé; je pense que petit à petit je vais revenir à mon être », a exprimé le Slovène à la fin la rencontre.

Il semble facile d’être dans les chiffres habituels si vous êtes Luka Doncic, qui joue trantran a terminé le match avec 14 points, 10 passes et 9 rebonds. Les chiffres sortent seuls. Cependant, il a rencontré un autre étranger avec facilité à ajouter aux statistiques et de quelle manière. Le meneur australien Josh Giddey, également récemment sorti du protocole du coronavirus, a mené son équipe avec 17 points, 13 rebonds et 14 passes décisives, ce qui signifie, à 19 ans, 2 mois et 23 jours, dépasser la marque LaMelo Ball et devenir le plus jeune joueur dans l’histoire pour faire un triple-double en NBA.

Giddey a profité de l’absence de Shai Gilgeous-Alexander, qui vient d’entrer dans le protocole dont il est sorti, pour faire et défaire son caprice depuis le début, montrant qu’il est un rookie avec du sens collectif et avec des arrestations à jeter le ballon si c’est le cas, le corps le demande. Son ennemi juré des Mavericks Doncic accélérait son rythme. Paradoxal que les visiteurs soient ceux qui ont laissé leurs rivaux sans air avec Luka sur le terrain lors de la deuxième partie du deuxième quart-temps, au moment où ils ont décollé sur le tableau d’affichage. Une paire de 3 points de Kleber et Hardaway, une paire de dunks de Dorian et Marquese et le lay-up final du Slovène, le tout en attaques courtes, ont fait décoller Dallas avec une avance de 15 points (36-51, 23e minute). En troisième période un pull local dans lequel Giddey a mis la cerise sur le gâteau avec un triple avec un pas en arrière, imitant ce qui était devant lui, n’a laissé que trois au Thunder, mais au bout de la manche ils en avaient rendu dix. de différence. Dans ces eaux, la rencontre a bougé jusqu’à la dernière minute : un petit retour, à -4 était OKC, et un triple de Kleber après une passe spectaculaire du dos de Doncic contre trois défenseurs. Avec cela, avec le retour de la star de Mavs profitant des moments chauds, la nuit était fermée pour tout le monde.