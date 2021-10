Luka Doncic, presque triple-double victoire des Dallas Mavericks Raptors

Le premier de beaucoup. Cela devrait être la conclusion de la victoire de Les francs-tireurs de Dallas en vue de Rapaces de Toronto qui leur permet d’ouvrir leur casier de triomphes cette saison. La franchise texane a les cordes pour continuer à grandir et se rapprocher de la conception d’un concurrent sérieux pour le ring, et bien plus encore si le travail de Jason gamin il est capturé aussi brillamment que dans cette rencontre. L’entraîneur semble avoir doté son équipe d’un désir de partager le ballon et d’ouvrir des espaces à leurs stars, incitant Kristaps Porzingis pour occuper le tableau et prendre de l’importance. Ils ont gagné par 95-103 dans un duel bien illusoire pour leurs intérêts et dans lequel Luka doncic il a encore étonné.

Ils ont tout fait les Mavs. Cela ressort clairement du fait qu’ils ont marqué 40 points dans la peinture, un chiffre supérieur à ce qu’ils faisaient l’année dernière, grâce à l’engagement du Letton à imposer son autorité près de la jante et qui lui a donné 18 points et 10 rebonds dans ce rencontre. Il a dominé Achiuwa et Barnes, tout en accordant à Luka de bons couloirs de passe au périmètre afin que Tim Hardaway jr profiter et terminer le jeu avec 25 points. C’était une bonne nouvelle de voir plus explosif Dwight Powell, un acteur clé du blocage et du maintien, ainsi que de l’intimidation défensive, et qui s’entend très bien avec un Doncic imperturbable dans sa routine de frimeur.

Luka Doncic a terminé avec 27 points, 12 passes et 9 rebonds

Au Rapaces de Toronto Peu de choses à rayer au-delà de leurs cinq de départ, dans quelque chose de très inquiétant pour une franchise NBA en raison de la rigueur du calendrier. Si vous n’avez que cinq joueurs vraiment fiables, les pertes tomberont en dribblant, peu importe à quel point OG Annunoby ou Fred VanVleet sont, qui sont les Canadiens ce soir. Le retrait de Siakam est sensible et durera encore quelques semaines, ils doivent donc trouver des solutions depuis un banc occupé par Goran Dragic de manière récurrente. Le Slovène a profité de quelques minutes et semble déconnecté de la dynamique de l’équipe, à la recherche d’une sortie anticipée et, éventuellement, de Les francs-tireurs de Dallas.