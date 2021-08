Luka Doncic renouvelle avec les Dallas Mavericks en échange de 207 kilos

in

C’est déjà officiel. Luka doncic a conclu un accord avec Les francs-tireurs de Dallas de renouveler son contrat avec l’équipe texane en échange de 207 millions de dollars et 5 millions de dollars (soit une moyenne de 41,7 kilos par saison). Il s’agit d’une mesure maximale de rookie. A 22 ans, Luka devient l’un des mieux payés de la NBA. Obtenez cette prolongation en ayant été élu 2 années consécutives dans le premier quintette de la NBA. Concernant son contrat, il faut dire que la cinquième année comprend une option joueur.

La star des Dallas Mavericks @ luka7doncic a accepté son extension de recrue supermax de 207 millions de dollars: pic.twitter.com/fyeaqfyjWB – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 août 2021

La folie à Lubliana

Ces jours-ci, un contingent des Dallas Mavericks dirigé par le propriétaire Mark Cuban, le directeur général Nico Harrison, le nouvel entraîneur Jason Kidd, le directeur général adjoint Michael Finley, le directeur de la santé et de la performance des joueurs Casey Smith et, surtout, le conseiller spécial Dirk Nowtizki. Avec cet entourage impressionnant, nous supposons que si Luka Doncic avait des doutes sur le renouvellement des Mavs (nous supposons qu’aucun), ils ont été automatiquement supprimés. Doncic a signé son nouveau contrat dans son pays puis a pris la parole.

“Aujourd’hui, un rêve devient réalité. Le basket-ball m’a tellement donné et m’a emmené dans des endroits extraordinaires. Je suis ravi de continuer à faire partie des Dallas Mavericks”, a-t-il déclaré après avoir signé.

“Je suis engagé envers l’organisation et reconnaissant pour le soutien des fans. J’ai hâte de revenir sur le terrain”, a commenté la star de 22 ans.

Luka Doncic marque en moyenne 25,7 points, 8,4 rebonds et 7,7 passes décisives dans sa carrière NBA à ce jour. En séries éliminatoires, ses chiffres sont incroyables : 33,5 points, 8,8 rebonds et 9,5 passes décisives en 13 matchs. Cette année, il espère aller plus loin que le premier tour.