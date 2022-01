Luka Doncic revient et frôle le triple-double dans la victoire des Mavs contre OKC

Est enfin revenu Luka doncic de votre blessure. Le Slovène est absent depuis plusieurs semaines et hier, à son retour, il a touché le triple-double dans un duel confortable pour Les francs-tireurs de Dallas, qui a confortablement battu le Thunder d’Oklahoma City 95-86. Le génie slovène a terminé le match avec 14 points (6 sur 14 sur le terrain, aucun lancer franc), 10 passes et 9 rebonds. TIm Hardaway Jr. et Marquese Chriss avaient 15 points d’avance sur le banc. Les Mavs sont huitièmes dans l’Ouest avec 18 victoires et 18 défaites en ce moment.

– APPELEZ 1-800-CLUTCH – pic.twitter.com/aSxbX3f1Gm – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 3 janvier 2022