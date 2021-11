Luka Doncic revient et les Clippers gagnent à nouveau

victoire de Les francs-tireurs de Dallas au Staples Center avant Clippers de Los Angeles 112-104 dans un match à égalité qui s’est joué en prolongation. Luka doncic Il est revenu sur le terrain après plusieurs matchs blessés et a touché le triple-double avec 26 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Kristaps Porzingis, en grande forme, a terminé avec 30 unités. Dorian Finney-Smith a terminé avec 17 points. Sur les Clippers, les 31 points de Reggie Jackson et les 26 de Paul George étaient inutiles.

LD fait pleuvoir pic.twitter.com/LlyofFTV3I – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 24 novembre 2021