Luka Doncic se complique – AS.com

Dans la lutte acharnée pour les séries éliminatoires, il y a un mantra qui est devenu une tradition: ne perdez pas les matchs gagnables. C’est toujours relatif, et plus encore maintenant, immergé dans le coronavirus, tout le monde est capable de gagner n’importe qui et, surtout, de perdre contre n’importe qui. Ceci, avec l’invention controversée du play-in, ce genre d’aperçu que la NBA a inventé l’année dernière et a doublé cette année, a causé deux choses, une épée à double tranchant, les deux faces d’une médaille: sur le d’une part, tout le monde semble avoir des vies inépuisables malgré l’ajout d’une défaite après l’autre. Autre, ce fameux 50% ne sert à rien et perd totalement sa valeur. Pour cette raison, la défaite des Mavericks de Luka Doncic complique la vie des Texans, mais pas autant qu’on pourrait s’y attendre dans un autre cours, où un tel résultat contre un adversaire embourbé dans une crise structurelle (et historique) et chez vous, serait ont été définitifs. Et, d’un autre côté, les rois obtiennent une étrange victoire qui allonge leurs chances, qui continuent, oui, d’être à la Pyrrhus.

Luka Doncic a tenté de tirer le sien, mais c’était inutile: 30 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, mais aussi 6 défaites et un 1 sur 7 en triplets qui a rouvert les blessures sur son irrégularité au lancement. Le Slovène a tout essayé, mais la fatigue a pu avec lui dans un dernier quart-temps où il a marqué 9 points mais s’est retrouvé très seul. Les Mavericks ont lancé avec un peu plus de 40% en tirs sur le terrain, mais ils ont à peine réalisé 6 triples en 35 tentatives, l’une des pires performances du parcours dans cette facette et avec des lancers libérés que des personnes comme Dorian Finney-Smith (0 sur 5) ou Maxi Kleber (1 sur 7) n’ont pas réussi à en profiter. Les habitants n’ont pu prendre de l’avance à aucune heure de la nuit et ont été à la remorque tout le temps, avec 18 points désastreux marqués au troisième quart qui ont donné l’avantage ultime aux Kings, bien géré (cette fois oui) dans un dernier quart-temps sans réel sens de retour de la part des élèves de Rick Carlisle, très enfermés par les arbitres malgré 31 lancers francs, presque le double de leurs rivaux (16).

Et chez les Kings, un peu de tout pour décrocher 4,5 victoires derrière la dixième place qui donne accès au play-in, celle qu’occupent les Spurs … à huit matchs à disputer. Cela semble mission impossible et ils ont les pélicans devant eux, mais en NBA, on ne sait jamais. Ça oui, Ils sont là avec tout le mérite, peu importe à quel point ils veulent allonger l’inévitable et ont terminé les séries éliminatoires pour la 15e saison consécutive, un record historique avec lequel ils égaleront les Clippers de Donald Sterling, qui l’a fait de 1976 à 1991, d’abord en tant que Buffalo Braves, en passant par San Diego et en terminant à Los Angeles. C’est là que se dirigent les rois de l’infortuné Luke Walton, entraîneur avec aura mais sans talent. qui a montré à Sacramento que ce qu’il a fait dans la pire partie de l’histoire des Lakers n’était pas un hasard. Et il a même mis fin à ce nom de joueur entraîneur auquel plus personne ne croit, constamment confronté au sien, essayant des choses que personne ne comprend et avec une irrégularité tactique indéfinissable et manquant de sens ou de sens.

Bien sûr, tout ne sera pas des bâtons pour certains rois qui ont battu les Mavericks avec jusqu’à cinq joueurs au-dessus de 10 points. Buddy Hield a été le meilleur avec 27, cimenté dans un spectaculaire 6 sur 10 en triples; et Marvin Bagley III, cet homme a choisi avant Luka Doncic dans le repêchage (le problème des Kings est également structurel) est passé à 23 en l’absence de De’Aaron Fox, il est absent pour cause de blessure. Les Kings ont jeté, également en raison de l’inopération défensive des Mavericks, avec 55,6% de buts sur le terrain et 39,3% en triples, de bons chiffres dans un jeu collaboratif, ce que montrent les 27 passes distribuées, 11 de plus que vos rivaux. Le combat, bien sûr, est différent, avec la saison presque impossible à épargner pour eux. Ce problème n’a pas les Mavericks, qui sont dans un autre combat, celui auquel les Lakers et les Blazers sont confrontés pour éviter le play-in et poursuivre la progression d’un projet prometteur avec beaucoup d’avenir. Tout ce que veut Luka Doncic, bien sûr. Juste manquant.