Luka Doncic se plaint-il du problème des arbitres sur la transition D?

La superstar des Dallas Mavericks, Luka Doncic, est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball au monde. Mais il est aussi l’un des plus grands plaignants.

Principalement en raison de sa tendance à faire connaître ses pensées aux officiels, Doncic a terminé avec les deuxièmes fautes techniques de tous les joueurs de la ligue la saison dernière. Il s’agit d’une tendance notable qui s’est encore poursuivie jusqu’à présent en 2021-2022.

Lors d’un récent match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, la superstar d’origine slovène a été filmée en train de dire « Oh mon Dieu, les arbitres sont mauvais ! » assez fort pour être capté d’une manière cristalline lors de l’émission télévisée.

Peut-être que c’était bien sous le régime précédent lorsque Rick Carlisle était aux commandes. Mais l’entraîneur-chef Jason Kidd n’est pas satisfait de cette tendance de sa star.

Selon Kidd, la superstar de Dallas hésite à reprendre la défense car il est trop occupé à contester les appels (via HoopsHype) :

«Je pencherais pour jouer un peu plus à cinq contre cinq. Vous ne recevrez aucun appel. Fonctionnaires, ils ont tendance à ne pas arrêter le jeu pour changer d’appel. Donc il faudrait comprendre. . qu’il y a un moment dans les matchs, balle morte, pour pouvoir parler aux officiels. Mais pendant que le match se déroule, la défense de transition est l’une des choses dont nous avons parlé, que nous devons nous améliorer. Si nous faisons pression pour des appels pendant le jeu en direct, cela nous met en danger. »

Bien qu’il soit difficile de quantifier si cela a ou non été un problème dans le déroulement d’un jeu, car aucune statistique ne nous dit exactement ce qui se passe après que Doncic ait contesté une décision, nous pouvons disséquer des moments similaires avec les chiffres dont nous disposons.

Le test oculaire suggère que Doncic est souvent lent à se remettre en défense, surtout après s’être plaint d’un appel. Vous pouvez regarder cela se dérouler après avoir conduit au panier contre les Denver Nuggets. Il attend sous le panier et il ne revient en défense que lorsque le tir est déjà levé :

Cependant, nous pouvons en fait examiner à quelle vitesse Doncic se déplace du côté défensif du parquet avec des chiffres.

Bien sûr, il s’agit d’une science imparfaite car cela examine toutes les mesures défensives, pas seulement immédiatement après qu’il ait levé les mains de dégoût. Une fois la moyenne calculée au cours de la saison, puis comparée au reste de la ligue, cela nous donne une image plus claire de l’importance de la priorité pour lui de revenir en arrière pour la couverture.

En fin de compte, les statistiques de suivi nous indiquent que Donic atteint en moyenne 3,4 miles par heure en défense. C’est le sixième plus lent de la ligue (minimum : 100 minutes) et tous ceux qui ont été plus lents (Chris Paul, James Harden, LeBron James, Eric Gordon, Kyle Lowry) ont au moins 32 ans. Pour ceux qui gardent une trace à la maison, cela signifie qu’ils ont tous une décennie de plus que Doncic.

Cela pourrait avoir au moins quelque chose à voir avec son conditionnement. Il se serait présenté au camp d’entraînement 30 livres de plus que son poids indiqué et il admet qu’il s’est peut-être trop détendu.

La raison pour laquelle la vitesse est maintenant un problème pour Doncic est que si les adversaires savent qu’il est occupé à se plaindre auprès des officiels, comme l’a expliqué Kidd, ils peuvent chasser les décalages en sprintant en arrière en transition.

Portez une attention particulière à Doncic lors de cette possession contre les Pélicans et vous pouvez le voir être visiblement contrarié par un non-appel après sa passe du haut pick and roll.

La Nouvelle-Orléans exploite ensuite la seconde supplémentaire dont elle disposait sans qu’il joue en défense – vous ne le voyez jamais de l’autre côté du terrain – et l’a utilisée pour marquer un panier.

Doncic reconnaît que son entraîneur a raison et qu’il doit arrêter d’essayer de faire changer d’avis les arbitres. Mais c’est une tendance qui s’est poursuivie tout au long de la saison.

Kidd ne s’en plaint pas juste pour le plaisir. Cela a des implications réelles sur le terrain de jeu.

Les rivaux font tout ce qu’ils peuvent pour créer des opportunités à 5 contre 4 tandis que Doncic se plaint auprès des arbitres. Les équipes jouant contre les Mavericks n’ont en moyenne que 9,4 secondes entre les tirs après des rebonds défensifs. Cela se classe comme le deuxième plus rapide de la NBA, par Inpredictable.

Cela peut également se produire après les vols et les revirements. Regardez la possession ci-dessous et notez combien de terrain Fred VanVleet est capable de couvrir contre les Mavericks après un vol alors que Doncic est occupé à essayer de retrouver les officiels:

Selon Cleaning the Glass, lorsque Dallas autorise un vol, les adversaires peuvent le transformer en une finition de transition 26,9 points de pourcentage plus souvent lorsqu’il est activé que lorsqu’il est désactivé. Ce chiffre représente en fait le plus gros swing on-off de tous les joueurs de la ligue.

Ainsi, bien qu’il y ait des implications drastiques, la question devient alors de savoir dans quelle mesure cela a vraiment des conséquences pour Dallas ?

La réalité est que jusqu’à présent cette saison, selon Synergy, seules trois équipes de la Conférence Ouest ont accordé moins de points par match en transition. Le plus souvent, lorsque Doncic se plaint, il s’agit en fait d’une interaction rapide et n’a pas beaucoup d’impact sur le déroulement du jeu.

Par exemple, si vous regardez sa plainte au premier quart contre les Kings de Sacramento, vous remarquerez que Doncic se met définitivement dans l’oreille de l’arbitre. Mais il parvient toujours à couvrir De’Aaron Fox alors qu’il est à l’extérieur.

Le plus gros problème, semble-t-il, est qu’il est plus lent que ses adversaires même lorsqu’il court à pleine vitesse. Du moins, c’était le cas lorsque les Mavericks avaient les Clippers en prolongation.

Doncic a reçu des critiques sur sa rapidité en défense bien avant son arrivée en NBA. Ce n’est tout simplement pas quelqu’un qui peut se permettre de prendre plus de temps pour faire connaître ses opinions car il n’a pas le même éclat que les autres joueurs de la NBA ont souvent.

Lorsque les Mavericks ont accordé des points en transition, cela vient souvent d’un mauvais effort – comme lorsqu’il a complètement abandonné un jeu après ce vol du gardien des Bulls Alex Caruso qui a conduit à un dunk 360 de Zach LaVine.

Presque tous les fans et analystes de basket-ball seraient d’accord pour dire que Doncic se plaint probablement trop souvent lorsqu’il est par terre.

Bien que les chiffres suggèrent que cela pourrait avoir un impact sur le jeu, cela n’a que très rarement conduit à une possession réelle de ses adversaires. Il voudra peut-être arrêter de contrarier les officiels pour garder un bon visage, mais bon, au moins, il joue avec passion.