Luka Doncic serait mécontent des Mavs à propos du licenciement de GM ⋆ 10z viral

Les Dallas Mavericks essaient très fort de gâcher toute cette histoire de Luka Doncic.

Quand vous avez un joueur du calibre de Luka, vous répondez autant que possible à ce type. Et il ne semble certainement pas que les Mavericks fassent tout cela.

Mercredi, il a été annoncé que les Mavericks limogeaient le directeur général qui a acquis Luka Doncic, Donnie Nelson.

Les non-conformistes et le directeur général Donnie Nelson se sont séparés, selon @ShamsCharania pic.twitter.com/vTo4XoZpxs – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 16 juin 2021

Selon les rapports, Luka Doncic n’était pas très satisfait de cette décision.

Voici ce que Marc J. Spears d’ESPN a déclaré sur la réaction de Doncic à cette décision :

« Donnie a été licencié, soyons réalistes. Il est là-bas depuis 1988, et j’ai entendu dire qu’un gars qui est vraiment bouleversé à ce sujet est un gars que vous ne voulez pas bouleverser à ce sujet : Luka Doncic. Ils étaient vraiment proches », a déclaré Spears sur The Jump aujourd’hui.

Non seulement Luka Doncic serait mécontent du licenciement de Donnie Nelson. Mais Spears a également rapporté que les Mavs sont loin d’être une extension avec Luka.

«Doncic est en Slovénie, s’entraînant avec l’équipe nationale slovène se préparant pour les Jeux olympiques, et il fera une déclaration demain lors d’une conférence de presse. Je ne suis pas sûr de ce qu’il va dire, mais apparemment il va faire une déclaration au sujet du licenciement de Donnie demain. On me dit aussi, en ce qui concerne la prolongation de 200 millions de dollars, comment se déroulent les pourparlers? Ses proches disent « Qu’est-ce qui parle ? Il n’y a pas de pourparlers en ce moment.

Mark Cuban a du travail à faire pendant cette intersaison. Sans un Luka Doncic heureux, l’avenir des Mavs n’est absolument rien.

