Luka Doncic, sur sa performance : « Je sais que je peux faire mieux »

Luka doncic est conscient que ses performances « doivent s’améliorer » pour Les francs-tireurs de Dallas devenir une équipe compétitive qui termine haut dans le classement de la Conférence Ouest avant les séries éliminatoires. On se souvient que les deux années précédentes avaient été éliminés au premier tour par les Los Angeles Clippers et que les Texans cherchent cette saison à faire un bond en avant dans leur performance.

Après la défaite d’hier matin contre les Brooklyn Nets après s’être laissé revenir au quatrième quart-temps (ils n’ont marqué que 13 points au quatrième quart-temps), Luka est clair qu’il est le premier à faire un pas en avant. Ses chiffres sont toujours très bons (hier le match s’est terminé avec 28 points, 6 rebonds et 9 passes décisives), mais ses sentiments sur le terrain ne le sont pas : « Les gens vont continuer à en parler. Je sais que je dois faire mieux. »

« J’ai eu un été très long », a-t-il commenté, évoquant sa participation aux Pré-Olympiques et aux Jeux avec la Slovénie. « J’ai eu les Jeux Olympiques puis je me suis détendu pendant trois semaines. .

Le trippant de Luka Doncic sur le cor pour clôturer la première moitié du match. —- #MFFL pic.twitter.com/LasitsOrVQ – Esteban Letona (@EstebanLetona) 8 décembre 2021

Condition physique

Luka a des problèmes de cheville qui lui ont fait rater quelques matchs (0-4 contre les Mavs avec lui) et jouer sous couverture les derniers. Pour le moment, la séquence est de 2-8 contre et, logiquement, la condition physique du Slovène y est pour beaucoup : « Ça fait toujours mal, mais je continue d’essayer de m’entraîner et de jouer. Mais ça fait toujours mal. »