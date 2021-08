Luka Doncic, très critique envers lui-même : “Les rivaux me rentrent presque toujours dans la tête”

Slovénie a terminé les Jeux Olympiques de Tokyo « décevants » en basket-ball masculin. Après avoir battu l’Espagne lors du dernier match de la phase de groupes et joué un basket très compétitif, on s’attendait à ce qu’au moins l’équipe nationale dirigée par Luka doncic obtenir au moins une médaille.

Pourtant, après des défaites première contre la France et troisième et quatrième contre l’Australie, ça ne pouvait pas être comme ça. Doncic lui-même a été très autocritique précisément sur ses performances lors de ces deux derniers matchs :

“Les rivaux essaient toujours de me rentrer dans la tête, et souvent ils réussissent. C’est uniquement et exclusivement de ma faute, et je dois apprendre à éviter cela. L’émotion nous a pris lors des deux derniers matchs, surtout moi. C’est pas la voie à suivre. façon de se comporter dans des matches de cette taille”, a condamné Luka Doncic.