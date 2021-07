Luka Doncic veut emmener la Slovénie aux Jeux de Tokyo

in

Ce dimanche les tournois pré-olympiques sont fermés où quatre équipes seront ajoutées à la compétition masculine de basket-ball à jouer dans le prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Et l’un des Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks, a du mal à se qualifier pour les Jeux olympiques avec l’équipe nationale slovène. La star a excellé en demi-finale contre le Venezuela (98-70), avec 23 points, 13 passes et 9 rebonds, accompagné de 27 points de Mike Tobey, un joueur de Valence.

Le duel final arrivera ce dimanche, où ils affronteront l’équipe locale de Lituanie, à Kaunas (18h30), où le vainqueur remportera le billet olympique. Les Lituaniens ont battu la Pologne (88-69) en demi-finale avec 17 points de Domantas Sabonis et 13 du futur meneur du Barça, Jokubaitis.

Le vainqueur de ce match sera inclus dans le groupe C, avec l’Espagne.

Trois autres sièges en jeu

En plus de la place qui est décidée à Kaunas, trois autres équipes remporteront également leur ticket. A Split (Croatie), l’équipe locale a été laissée de côté et la finale sera jouée par l’Allemagne et le Brésil.

A Belgrade s’il y aura l’hôte, la Serbie, qui doit vaincre l’Italie, dans un match passionnant, entre deux grandes équipes et avec une histoire.

Seul pré-olympique hors d’Europe, au Canada, les demi-finales se disputaient ce samedi, le Canada contre la République tchèque et la Turquie contre la Grèce de Nick Calathes.