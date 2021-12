Luka Jovic et la résurrection d’une carrière au Real Madrid

Là où il y avait autrefois des gémissements et des moqueries, il y a maintenant une approbation hochant la tête – « Luka Jovic tiene cositas ». Cette remarque est venue de plus d’un spectateur au Santiago Bernabeu; c’est une manière subtile pour les Madrileños de dire que Luka Jovic peut apporter quelque chose à la table. Après deux ans et demi mouvementés, les supporters du Real Madrid commencent à reconnaître les qualités que le Serbe de bientôt 24 ans peut apporter aux 13 fois champions d’Europe.

Décrire le temps de Jovic à Madrid comme turbulent, ressemble à une injustice. Ce sont des glissades sur les hauts et de nombreux bas qui ont endurci le garçon de Batar. D’être présenté comme l’un des meilleurs attaquants U21 de sa génération, et gagner ainsi un transfert de 60 millions d’euros, à des problèmes disciplinaires (rupture des protocoles COVID), des blessures bizarres – comme laisser tomber un poids sur son pied, contracter un coronavirus lorsque Karim Benzema était tombé à une blessure, à un retour de 6 mois à Francfort et enfin à des transferts quasi permanents vers l’AC Milan, Manchester United et même West Ham – Luka Jovic a passé le cap. Mais comme le dit le vieux proverbe africain, « une mer calme ne fait pas des marins habiles ».

Lorsque tout espoir semblait perdu et que les vagues semblaient trop grandes pour être conquises, une bouée de sauvetage a été trouvée dans la région basque orageuse de Saint-Sébastien. Un but et une passe décisive contre la Real Sociedad, dans le plus gros match de la carrière de Jovic au Real Madrid, et sans doute le match le plus crucial de la saison 2021/2022 pour l’équipe de Carlo Ancelotti, a resitué un joueur apparemment perdu. Soudain, l’espoir est apparu, l’espoir que le joueur signé de l’Eintracht Francfort puisse affiner ses attributs et fournir un rôle pertinent à une équipe du Real Madrid dirigée par Carlo Ancelotti.

Autant ses buts à l’Eintracht Francfort ont attiré l’observateur occasionnel, autant c’était un ensemble de compétences plus robustes et bien arrondies qui a attiré l’œil de Zinedine Zidane. « Il [Zidane] est celui qui me voulait au Real Madrid », a révélé Jovic à l’émission télévisée Lično Nezvanično en décembre 2019. « Les négociations ont été très compliquées entre mon club et le Real Madrid, elles ont failli échouer, mais c’est Zidane qui a insisté pour que je portez ce maillot.

Ce que Zidane a vu et ce que le Bernabeu commence à voir, c’est que Jovic est plus qu’un prédateur dans la surface, c’est un joueur de hold-up d’élite et un meneur de jeu de qualité. Ses touches rapides et nettes dans les canaux centraux encombrés – à la fois dans le dernier tiers et dans la construction de l’arrière – attirent les défenseurs et libèrent de l’espace pour les autres, lui permettant de changer de point d’attaque ou de garder un mouvement fluide.

Jovic se classe au 94e centile pour les dribbles effectués parmi les autres avant-centres. Cositas, hein ? Maintenant, avec le temps et la foi pour jouer à son jeu, cet ensemble de compétences peut s’épanouir.

Un point de données que Statsbomb n’a pas encore mesuré est un attribut dont Yaya Touré peut attester comme étant vital au plus haut niveau du sport : utiliser son corps pour prendre l’avantage, ou plutôt ses fesses. Jovic est l’un des meilleurs du secteur pour repousser les défenseurs centraux, les obligeant à essayer de se tortiller autour de son cadre trapu, puis à exploiter l’espace faible qu’ils laissent en face du côté duquel ils ont tenté de gagner le ballon.

La capacité de Jovic à utiliser sa force et à tenir le ballon donne le temps à des joueurs comme Vinicius, Asensio ou Rodrygo de se défouler et de libérer l’espace laissé derrière le défenseur qui traque Jovic. Ou, cela crée une autre option, laissant cet espace central ouvert – libre de tout coureur – attire un défenseur supplémentaire pour converger au centre et fournir à Jovic la possibilité de lier le jeu large. Exemple concret, le deuxième but contre l’Atletico Madrid présenté dans le clip ci-dessus. Jovic a créé une séparation entre lui et Kondogbia, forçant le Français à se placer sur son côté droit le plus protégé, puis le haussant physiquement pour une passe facile en transition vers Vinicius. Plus Jovic peut attirer et entraîner des défenseurs hors de forme, plus des espaces ouverts apparaîtront pour Vinicius – le joueur pour lequel Ancelotti construit l’offensive.

Il n’y a pas à se cacher de l’éléphant dans la salle, le retour des buts de Jovic pour le Real Madrid est médiocre, mais Jovic a toujours été plus que des buts. Les fans, les médias, les entraîneurs et l’opposition commencent maintenant à voir la véritable menace que Jovic peut représenter. La patience a toujours été prêchée, mais elle est rarement accordée. Cependant, les dividendes de la patience peuvent être très gratifiants, il suffit de regarder le point de vue de Kiyan sur l’évolution de Vinicius Junior. Jovic le savait lui-même, « J’ai parlé à Modric de ma situation et il m’a rassuré, c’est la même chose que lorsqu’il a signé, la patience est la clé et je l’ai. »

La concurrence avec Karim Benzema, et potentiellement Kylian Mbappe et/ou Erling Haaland dans un avenir proche, signifie que Luka Jovic pourrait ne jamais avoir un rôle principal au Real Madrid. Il n’a peut-être pas une longue et riche carrière au club, mais lui, ni aucun fan ou expert, ne devrait douter qu’il ait la capacité ou le talent de jouer pour un club comme le Real Madrid. Cela a toujours été là et maintenant le Bernabeu peut profiter des éléments subtils que Jovic apporte pour influencer un jeu en faveur de Los Blancos.