Le Real Madrid a confirmé dans une déclaration officielle du club que Luka Jovic avait été testé positif pour Covid-19, ce qui signifie qu’il ratera le prochain match des clubs contre Getafe.

L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic testé positif au Covid-19

Isolement

Une déclaration officielle du Real Madrid a confirmé le test positif pour Jovic, bien qu’elle n’ait pas fourni d’informations sur la durée pendant laquelle il devra s’isoler.

« Le Real Madrid informe que notre joueur Luka Jovic a donné un résultat positif aux tests Covid-19 effectués vendredi matin. »

De meilleures nouvelles ailleurs dans l’équipe

Malgré les nouvelles du test positif de Jovic, il y a eu de meilleures nouvelles concernant trois autres joueurs du Real Madrid qui ont récemment renvoyé des tests positifs. Le club a confirmé que Thibaut Courtois, Fede Valverde et Eduardo Camavinga avaient retourné des tests positifs le 29 décembre, mais jeudi, Marca a annoncé que Courtois avait retourné un deuxième test PCR négatif et que Valverde et Camavinga ont maintenant retourné des tests négatifs et passeront un deuxième PCR. tests le soir du nouvel an.

Maintenant que Courtois a renvoyé un deuxième test négatif, il peut désormais reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers et devrait pouvoir être disponible pour la sélection pour le match contre Getafe le dimanche 2 janvier. Cependant, cela devra être ratifié par la Liga.

Le nombre de cas de Covid autour du football continue d’être une préoccupation et c’est donc une surprise que les joueurs du Real aient voyagé loin pendant la trêve hivernale de la Liga. Valverde était en Argentine tandis que Courtois lui-même a passé du temps à Dubaï. Cela soulève à nouveau la question de savoir si les clubs devraient appliquer des règles plus strictes sur les joueurs voyageant pendant une pandémie mondiale. Au fur et à mesure que les cas continuent de croître, il en va de même des questions entourant la façon dont le football gère la pandémie de Covid-19.

Photo principale

Intégrer à partir de .