Luka Modrić aide la Croatie à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar

La légende du Real Madrid Luka Modrić et son équipe nationale croate se sont qualifiés pour la Coupe du monde de football 2022, qui se déroulera au Qatar. Dans une bataille pour la première place du groupe H des qualifications de l’UEFA, la Croatie a battu une équipe russe en forme par les marges les plus étroites (1-0), cela aussi avec un but contre son camp.

Luka Modric – le meilleur joueur de la précédente Coupe du monde en Russie – aura désormais une dernière chance de montrer sa magie sur la scène internationale au Qatar.

La Croatie a dominé le match en termes de possession. La Russie n’a été autorisée à tirer que deux tirs (aucun cadré) contre 19 pour la Croatie. La Russie était toujours en mesure de tenir l’équipe locale à distance avant que l’arrière gauche Fedor Kudryashov ne mette le ballon dans ses propres filets à la 81e minute du match. C’était suffisant pour assurer la qualification automatique de la Croatie.

Modrić a joué pendant 90 minutes, fournissant 85 passes. Il a complété deux passes clés et 10 des 13 longs ballons. Il a également complété ses trois tentatives de dribble et quatre des cinq duels aériens pour lesquels il a disputé.