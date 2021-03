Luka Modric devient le joueur le plus capé de Croatie.

Le couronnement de Luka Modric en tant que recordman de tous les temps de la Croatie a été annulé mercredi alors que la Slovénie a enregistré sa toute première victoire contre ses voisins.

Le numéro 10 du Real Madrid faisait sa 134e apparition pour son pays, le plaçant au niveau de Darijo Srna dans le livre des records. Malheureusement pour le capitaine du visiteur, toute tentative précoce de marquer l’occasion a été gâchée par une défense slovène obstinée. L’équipe locale est allée encore plus loin à la 15e minute en marquant le premier match, l’effort de Kristijan Lovrić détournant le gardien croate, Livakovic.

À partir de ce moment, la Croatie a joué un football lent et délibéré sans aucun produit final et le match, en vérité, était un peu difficile à regarder. Les choses se sont pimentées lorsque Perisic a été déplacé et a commencé à prendre le dessus sur son marqueur. Malgré les efforts persistants de Modric pour trouver Perisic, la Croatie n’a toujours rien fait de clair et a été plus que chanceuse que la Slovénie n’ait pas scellé le match à l’approche du temps supplémentaire. Quelques derniers efforts ont été faits pendant les 3 minutes ajoutées par l’arbitre, cependant, le dernier effort de la Croatie a fini bien loin du but de Jan Oblak et Solvenia a célébré une victoire historique au coup de sifflet de l’arbitre. Luka Modric a joué les 90 minutes et, malgré l’occasion spéciale, c’est un match qu’il voudra oublier. On peut dire avec certitude que quiconque a regardé le match n’aura pas beaucoup de mal sur ce front.

Passant à des affaires plus excitantes, Gareth Bale a réussi à enregistrer une passe décisive dans la défaite 3-1 du Pays de Galles contre la Belgique. La passe rapide de Bale dans Harry Wilson a aidé les Gallois à prendre les devants.

Une salve de cinq minutes de Kevin De Bruyne et Thorgan Hazard a donné à la Belgique juste avant la demi-heure, un avantage qu’elle a gardé en seconde période. Romelu Lukaku a ajouté une pénalité de 73e minute pour doubler l’avantage de l’hôte et assurer une 13e victoire consécutive à domicile. Bale a joué 84 minutes avant que Ryan Giggs ne décide de retirer l’ailier en prêt.