Luka Modric entre dans l’histoire avec la Croatie

10/12/2021 à 10h37 CEST

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a joué un rôle déterminant dans le match nul 2-2 de la Croatie contre la Slovaquie lors de la huitième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.. Il a marqué un coup franc après l’heure de jeu et l’équipe croate jouera le billet pour le prochain match de Coupe du monde contre la Russie, qui a fait ses devoirs contre la Slovénie et reste le leader solo.

Le Croate, qui n’a pas encore réussi à briller avec Carlo Ancelotti au Real Madrid, est entré dans l’histoire et est devenu le joueur le plus âgé (36 ans et 32 ​​jours) à marquer un but sur coup franc direct en qualification pour une Coupe du monde. Modric est d’ailleurs devenu le joueur qui a joué le plus de matchs pour l’absolu des Balkans avec 135 sélections.

1 – A 36 ans et 32 ​​jours, Luka Modri ​​& cacute; 🇭🇷 est devenu le joueur le plus âgé à avoir marqué un but sur coup franc direct lors de la qualification européenne pour la Coupe du monde 2022, marquant également lors de sa seule tentative à ce stade. Vital. pic.twitter.com/DkCqAFdeOK – OptaJose (@OptaJose) 11 octobre 2021

L’ancien joueur de Tottenham n’a pas pu célébrer avec une victoire sa consolidation comme l’un des meilleurs joueurs de toute l’histoire de la Croatie : l’équipe de Zlatko Dali & cacute. Il n’est pas allé au-delà du match nul contre la Slovaquie, mais dépend de lui-même pour être en Coupe du monde au Qatar 2022. Le joueur blanc a détrôné Darijo Srna (134) en tant que joueur avec le plus de matches dans l’histoire de l’équipe nationale et est également classé premier devant Stipe Pletikosa (114), Ivan Rakitic (106) ou Josip Šimuni & cacute; (105).

La Croatie, un face à face contre la Russie

L’équipe des Balkans a ruiné l’égalité avec l’équipe russe en cédant deux points à la Slovaquie. Ceux de l’Est ont remporté la victoire contre la Slovénie et ils restent en tête du classement avec 19 points sur 24 possibles (six victoires, un nul et une défaite), deux de plus que les Croates : après le nul ils ajoutent 17 points avec cinq victoires, deux nuls et une défaite.

En l’absence de deux jours pour le résultat, l’actuelle vice-championne du monde est dans les cordes, mais a l’avantage de pouvoir compter sur elle-même : la Russie et la Croatie s’affrontent directement lors de la dernière journée de la phase de poules. Auparavant, ils devront faire leurs devoirs contre Malte et Chypre, respectivement.