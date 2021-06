Luka Modric est le seul joueur du Real Madrid sur le terrain en Croatie contre l’Espagne, mais il pourrait être un homme pour ruiner le rêve de l’Euro 2020, car le milieu de terrain a une arme qui le rend “comme Zinedine Zidane”

in

Ce serait plutôt poétique si les rêves de l’Espagne pour l’Euro 2020 se terminaient par un joueur du Real Madrid.

Pour la première fois de l’histoire, aucun joueur de Los Blancos ne faisait partie de l’équipe espagnole lors d’un tournoi majeur, Sergio Ramos étant exclu par le manager Luis Enrique pour le tournoi.

.

Modric est le seul joueur du Real Madrid qui sera présent lors du match des huitièmes de finale Croatie vs Espagne lundi

Mais les pires craintes d’Enrique pourraient se réaliser si la Croatie prenait le dessus sur l’Espagne lundi, EN DIRECT sur talkSPORT.

Si la Croatie sort victorieuse à Copenhague, le milieu de terrain vedette Luka Modric, qui joue son club de football pour le Real, sera la clé de tout cela.

Sa superbe frappe contre l’Écosse a fait la différence entre la Croatie qui a poussé la République tchèque à la deuxième place du groupe D, alors qu’il est devenu à la fois le plus jeune et le plus vieux joueur à marquer pour son pays à l’Euro.

Le but, brillamment pris du bord de la surface avec l’extérieur de sa botte, avait un ancien coéquipier de Tottenham de Modric comparant le joueur à la légende du Real Madrid Zinedine Zidane.

.

Cet effort étonnant de Modric a permis à la Croatie de mener 2-1 lors de sa victoire à Hampden Park

“Pour un footballeur normal, c’est la finition la plus difficile – obtenir cette puissance et ce contrôle de l’extérieur de votre pied”, a déclaré Andros Townsend à talkSPORT.

«Mais Modric – le seul autre joueur que j’ai vu comme ça est Zinedine Zidane – il est meilleur avec l’extérieur de son pied. Il obtient plus de contrôle.

“Quand j’ai vu ça à la télé, je n’ai pas été surpris du tout.”

Modric a impeccablement servi la Croatie au cours de ses 15 années en tant qu’international pour eux, notamment en les aidant à la finale de la Coupe du monde en 2018 – une année où il a battu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d’Or.

Modric a également remporté le Ballon d’or du tournoi

Sa carrière en club est encore meilleure. S’étant vraiment établi à Tottenham, Modric a déménagé au Real Madrid en 2012, où il a connu toutes sortes de succès. Il a remporté quatre titres de la Ligue des champions, a deux titres en Liga et une médaille de vainqueur de la Copa del Rey.

Il aura 36 ans plus tard cette année, mais il joue toujours au sommet. Alors, quel est le secret de son succès ?

“Il a juste des capacités naturelles et un talent donné par Dieu”, a ajouté Townsend. « La chose la plus importante que je dirais à son sujet, c’est qu’il sait utiliser son corps.

«Je ne vais pas à fond Yaya Touré et parler de ses fesses. Quand il est arrivé aux Spurs pour la première fois, il était maigre, petit, les gens ne pensaient pas qu’il serait capable de se mettre à niveau et des exigences physiques de la Premier League.

Modric a été aux Spurs pendant quatre ans avant de rejoindre le Real Madrid pour 30 millions de livres sterling en 2012

« Ce que je dirais, c’est qu’il utilise bien son corps. Quand il dribble, il ne va pas au coude à coude avec le défenseur, il court sur eux pour pouvoir gagner des fautes.

« Dans son esprit, il est très intelligent. Quand il est entré pour la première fois, j’avais l’habitude de rester assis là et de le regarder. J’étais émerveillé. Certaines des choses qu’il ferait!

«Pour lui, c’était juste standard. En dehors du pied, au coin. Mais pour moi, je pensais que ce gars était spécial.

L’Espagne sera pleinement consciente des dégâts que Modric peut causer, mais s’ils peuvent les arrêter, c’est une tout autre chose.

Écoutez le commentaire complet de la Croatie contre l’Espagne EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 17h.