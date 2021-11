Luka Modrić marque et assiste dans la victoire écrasante de la Croatie contre Malte

La Croatie a battu Malte impuissante par 1 – 7 dans une victoire retentissante pour l’équipe à l’extérieur. Le capitaine croate Luka Modrić a été brillant malgré quelques problèmes de forme physique deux jours avant le match. Mais comme l’a suggéré l’entraîneur-chef Zlatko Dalic lors de la conférence de presse d’avant-match, Modric allait parfaitement bien. La Croatie a rapidement pris l’avantage lorsqu’Ivan Perisic a trouvé le chemin des filets à la sixième minute. Le centre de Modric a trouvé la tête du défenseur central Duje Caleta-Car à mi-parcours de la première mi-temps. Malte a tenté de revenir dans le match lorsque Marcelo Brozovic a mis le ballon dans ses filets vers la demi-heure, mais à partir de là, tout était en Croatie.

Andrej Kramaric a trouvé Mario Pasalic à la fin d’une attaque de transition rapide de l’extérieur. Pasalic ne s’est pas trompé pour faire 1-3. Pasalic deviendrait bientôt le fournisseur. Sa passe a trouvé Luka Modric au centre de la surface. Ageless Modric l’a placé dans le coin inférieur gauche avec un tir bien tiré du pied gauche:

La Croatie est entrée dans la pause 1-4. Ils ont ajouté trois autres à un score déjà impressionnant en seconde période. Lovro Majer a obtenu un doublé et Kramaric a ajouté un but avec sa passe décisive en première mi-temps. Luka Modric a été retiré à la 54e minute alors qu’il cédait la place à Nikola Vlasic.

Modrić a eu un excellent match avec une précision de passe de 90,2% et deux passes clés en plus de son but et de sa passe décisive. La Croatie affrontera la Russie dans une bataille pour la première place du groupe H lors des éliminatoires de la Coupe du monde européenne le dimanche 14 novembre.