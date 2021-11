Luka Modric ouvert au transfert de Man City, Southampton intéressé par Ben Brereton Diaz, Ralf Rangnick à Man United offre un coup de pouce à Erling Haaland, le transfert de Newcastle United pour Philippe Coutinho est de retour

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

.

Modric est ouvert à l’idée de s’associer à Manchester City

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Luka Modric

Le milieu de terrain vétéran du Real Madrid est ouvert à l’idée de rejoindre Manchester City en tant qu’agent libre l’été prochain, selon le média espagnol SuperDeporte.

Le joueur de 36 ans est tenté par la perspective de revenir en Premier League, dans l’optique de passer ensuite au club de franchise MLS de City, New York City.

L’ancienne star de Tottenham, Modric, envisagerait ses options après l’arrêt des pourparlers sur une prolongation de contrat au Bernabeu.

Ben Brereton Diaz

Southampton seraient intéressés par la signature de l’attaquant des Blackburn Rovers et du Chili.

Mais le Sun revendique Séville ont mené la course pour signer le joueur de 22 ans dont le prix de 20 millions de livres sterling pourrait être trop pour les Saints.

Brereton Diaz a marqué 16 buts en 22 matchs pour Blackburn cette saison et le club de championnat est sous pression pour équilibrer ses comptes.

.

Brereton est devenu un héros culte avec le Chili Erling Haaland

La nomination de Ralf Rangnick à Manchester United pourrait leur donner un coup de pouce dans leur poursuite d’Erling Haaland, selon le Mirror.

L’attaquant devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain avec un certain nombre de grandes équipes européennes qui seraient désireuses de bouger.

Cependant, en raison des relations de Rangnick en Bundesliga allemande, on a le sentiment que sa nomination pourrait donner un avantage à United.

.

Haaland a marqué 50 buts en 50 matchs de Bundesliga Ousmane Dembele

Newcastle United mène la chasse pour signer Ousmane Dembele, selon Mundo Deportivo.

La star de Barcelone a été liée à un éloignement du Camp Nou avec son contrat qui expirera l’été prochain.

Manchester United serait également enthousiaste, mais ce sont les Magpies qui seraient la destination la plus probable.

.

La star de Barcelone a été liée à un déménagement à Tyneside James Tarkowski

West Ham est sur le point de faire un nouveau pas pour James Tarkowski dans la fenêtre de transfert de janvier, selon The Sun.

Le défenseur de Burnley approche des derniers mois de son contrat à Turf Moor et semble de plus en plus susceptible de passer à autre chose.

Les Hammers ayant déjà détenu un intérêt, David Moyes cherchera à prendre le dessus sur la compétition avec un mouvement à prix réduit pour le joueur.

.

James Tarkowski serait en tête de la liste de souhaits de West Ham Philippe Coutinho

Newcastle United pourrait encore conclure un accord pour signer Philippe Coutinho en janvier, selon El Nacional.

La star de Barcelone a été fortement liée à un déménagement à St James ‘Park ces derniers mois, mais les rapports se sont refroidis avec la nouvelle selon laquelle le joueur pourrait ne pas être intéressé.

Cependant, cette position peut changer si les Magpies présentent une offre formelle au cours de la nouvelle année.

.

La star de Barcelone Coutinho pourrait se rendre à Newcastle cet hiver Kalvin Phillips

Kalvin Phillips rejettera un transfert à Manchester United l’été prochain afin de rester à Leeds United.

Le Daily Star affirme que le milieu de terrain anglais est susceptible d’attirer l’attention l’été prochain après avoir vu sa stature augmenter dans le jeu au cours des 12 derniers mois.

Cependant, un déménagement à Old Trafford semble peu probable, Phillips souhaitant rester à Elland Road.

.

Phillips a eu un tournoi inoubliable pour l’Angleterre alors qu’il aidait les Three Lions à leur première finale majeure depuis 1966 Ferran Torres

Barcelone a conclu un accord avec Ferran Torres concernant un transfert au Camp Nou, selon Marca.

L’Espagnol est sur le point de passer chez les géants catalans, mais aucun accord n’a été conclu avec les champions de Premier League.

Avec l’équipe de Xavi à la recherche de renforts offensifs, cela pourrait être une affaire à surveiller.

.

L’as de Man City, Ferran Torres, est une cible pour Barcelone. Dusan Vlahovic

Manchester United a rejoint un certain nombre de clubs, dont Tottenham et Newcastle dans la course pour signer l’attaquant de Serbie, selon le Mail.

Le rapport ajoute que les Diables rouges gardent un œil sur la star de la Fiorentina Vlahovic, qui a également la possibilité de rester en Italie avec l’AC Milan et la Juventus.

Le joueur de 21 ans a joué 12 fois en 14 apparitions cette campagne et a récemment refusé un transfert à Arsenal en janvier.

L’équipe de Mikel Arteta aurait conclu un accord de principe avec la Fiorentina sur un transfert de 68,5 millions de livres sterling dans la fenêtre d’hiver.

Adama Traoré

Les loups sont prêts à vendre l’ailier dans la fenêtre de transfert de janvier alors que des pourparlers sur un nouveau décrochage de contrat, selon 90min.

Traoré a connu une période mitigée depuis son arrivée à Molineux, n’ayant pas réussi à atteindre son potentiel incontestable de manière cohérente.

Barcelone et Liverpool seraient tous deux intéressés par un transfert pour le joueur de 25 ans et pourraient tenter leur chance alors que son avenir n’est toujours pas résolu.

CalcioMercato affirme maintenant que Jurgen Klopp cherche à exploiter la volonté des Wolves de vendre Traoré après avoir été rebuté par le prix de 42,2 millions de livres sterling cet été.

Liverpool devrait perdre Mohamed Salah et Sadio Mane en janvier en raison de la Coupe d’Afrique des nations et l’Espagnol pourrait les remplacer.

L’ancien attaquant de Tottenham Darren Bent : « Pour combien pourraient-ils l’avoir, Adama ?

« Dans cette équipe, il pourrait aussi être imparable d’ailleurs.

« Son problème est la cohérence, mais je pense que dans cette équipe de Liverpool, où ils jouent la presse haute et la haute énergie, il pourrait être bon pour eux. »

.

L’ailier électrique a été lié à un éloignement des Wolves Kylian Mbappe

Le Français est ironiquement lié à un déménagement à Newcastle depuis des années, mais Emmanuel Petit a suggéré que cela pourrait devenir une réalité.

Antoine Griezmann a signé de manière hilarante Mbappe pour les Magpies sur Football Manager même si l’homme lui-même ne semblait pas si enthousiaste à l’idée.

Mbappe est dans les 12 derniers mois de son contrat avec le PSG et n’a pas encore signé de nouvel accord avec les Parisiens au milieu des liens continus avec le Real Madrid.

Pettit pense cependant que Newcastle pourrait être une option après leur prise de contrôle soutenue par les Saoudiens, comme il l’a dit à Gambling.com : « Tout peut arriver.

«Nous voyons ce qui s’est passé avec Newcastle United – il y a eu des rumeurs, et on ne sait jamais ce qui va se passer à la fin de la journée. Les choses peuvent tourner très facilement et très rapidement.

«Je pense qu’il a été frustré et fatigué par la situation au PSG au cours de la dernière année.

« Nous avons vu des problèmes sur le terrain entre les joueurs du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale, ce qui reflétait son jeu et son humeur. »